Українці масово постять фото із Зеленським на гірськолижному курорті Буковель

У мережі з'явилися фото президента України Володимира Зеленського з відпочинку на курорті Буковель у Карпатах.

Спільними знімками з главою держави поділилися користувачі Instagram, які, очевидно, випадково зустріли Зеленського після новорічних свят.

Як видно з фото, Зеленський у спеціальному екіпіруванні катався на лижах. Позуючи з українцями, президент посміхався, показував палець вгору.

На шоломі у глави держави можна помітити закріплену камеру GoPro. Ймовірно, з її допомогою Зеленський знімав свої спуски на лижах.

Минулого року (1 січня) Зеленського також помітили в Буковелі. 2020-й він зустрів у президентській резиденції "Синьогора" в Гуті Івано-Франківської області.

Нагадаємо, 8 січня в Україні розпочався другий локдаун через коронавірус, однак закриття гірськолижних курортів він не передбачає.

Як повідомляв OBOZREVATEL: