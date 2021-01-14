На Закарпатье толпа людей вышла на тарифный протест. Фото и видео
В Ужгороде толпа людей пришла к зданию Закарпатской облгосадминистрации, протестуя против повышения тарифов на газ и электроэнергию.
Об этом пишет издание Mukachevo.net. К митингующим вышел глава ОГА Анатолий Полосков (посмотреть видео и фото, доскролльте новость до конца).
Он сообщил, что вчера, 13 января, предложено снизить цену на газ на 30%. Однако это не успокоило протестующих. Они требовали объяснений, будет ли действовать это снижение постоянно или только в период карантина.
Также людей интересовало, почему газовый тариф разделили на поставку и доставку и что будет с ценой на электроэнергию.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Украинцы в январе получили обновленные платежки за коммуналку: газ и отопление резко подорожали.
По стране прокатилась волна стихийных протестов против повышения тарифов.
Президент Владимир Зеленский призвал правительство снизить тарифы, а 13 января вместе с и.о. министра энергетики и премьером определил новую цену – 6,99 грн за кубометр.
Разумков и Шмыгаль инициировали совещание по пересмотру тарифов.
Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что эта цена будет действовать только до конца отопительного сезона, потом станет рыночной.