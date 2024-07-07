'Украина волшебная': Залужный опубликовал новое фото с отдыха с женой

Украинский военачальник, генерал в отставке Валерий Залужный снова очаровал украинцев его фото с женой Еленой. На этот раз супруги появились на фоне гор в Украинских Карпатах.

Видео дня

Снимок бывший главком ВСУ опубликовал в Facebook, написав: "Украина волшебная". За считанные часы пост набрал более 24 тысяч лайков.

Украинцы оставили под фото сотню комментариев, поддерживающих слова украинского генерала об Украине, а также пожелали личностного счастья его семье.

"Так точно!!!! Очаровательная и непобедимая!", "На этом снимке прекрасно все", "Честь", "Вместо тысячи слов. Ждем", "Лучшая поддержка это семья", "Счастья Вам и Украине волшебной!" , – прокомментировали пользователи сети.

Отметим, что Залужный опубликовал фото с отдыха в ночь на 7 июля, а 8 июля у него день рождения – ему исполняется 50 лет. "Железного генерала", которым восхищались в Украине и за ее пределами, уволили с военной службы два месяца назад, однако за ним остается право ношения военной формы.

Валерий Залужный имеет звание Героя Украины. В мае 2024 года его назначили чрезвычайным и полномочным послом украинского государства в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. И только на днях стало известно, что он начнет работу на этом посту с 10 июля.

Как сообщал OBOZ.UA, генерал Валерий Залужный, уволенный с должности главнокомандующего ВСУ 8 февраля 2024 года, регулярно попадал в объективы камер. Его фотографии часто передавали боль всего народа, реже – становились мемами и смешили, а иногда даже напоминали украинцам о прошлом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!