В слезах, на коленях и со знаком победы: самые мощные фото Валерия Залужного, облетевшие весь мир

Генерал Валерий Залужный, которого уволили с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины 8 февраля, регулярно попадал в объективы камер. Его фотографии часто передавали боль всего народа, реже – становились мемами и смешили, а иногда даже напоминали украинцам о прошлом.

В селфи "железный" генерал почти никому не отказывал, но неподдельные эмоции военного обычно можно было прочесть на его лице в самые уязвимые моменты: когда он был один, во время похорон героев и т.д. OBOZ.UA решил показать самые мощные кадры с Валерием Федоровичем, которые увидела не только Украина, но и весь мир.

Летом 2023 года генерал Залужный позировал для портрета в своем кабинете в здании Генерального штаба Вооруженных Сил Украины в Киеве. Его проницательный взгляд вызвал бурю эмоций у зрителей, а снимок без лишнего пафоса облетел множество иностранных СМИ.

Одно из самых трагических фото, на которое попал экс-главком, было сделано на похоронах героя Украины Дмитрия Коцюбайла, известного по позывному "Да Винчи". Тогда генерал опустился на колени перед гробом и родными павшего воина.

Другой эмоциональный кадр с бывшим главнокомандующим появился после его речи во время пресс-конференции в Киеве. "Железный" генерал редко показывал свои эмоции, но и не скрывал их.

После ухода с должности в сети начали активнее распространять фото Андрея Нестеренко, где Герой Украины смотрит вверх в Верховной Раде. Когда-то похожее фото было у Вячеслава Чорновола.

Однако не всегда генерал выглядел задумчивым и печальным. Часто его фото вдохновляли украинцев и внушали им веру в победу. Например, фотография Анны Маляр, где он показывал знак "V", означающий, в частности, слово "Victory" – "Победа".

Бывали и дни, когда бывший глава армии бессознательно становился героем мемов. Так, в июне прошлого года он дал задание подчиненным с нашивкой в виде фантастического персонажа Грогу.

Фото с "сердечком", которое генерал адресовал камере, было сделано еще в 2021 году, но известным стало уже во время новостей о мобилизации.

"На фото главком Валерий Залужный, когда ему доложили, что у сепаров рванул состав БК, и в результате имеем кучу жмуров заребрикового происхождения", – говорилось в посте.

Во время празднования Дня Независимости, 24 августа 2023 года, Залужный всем своим видом показывала намерение побеждать оккупантов.

Ранее OBOZ.UA писал, что цитаты Валерия Залужного навсегда запечатлелись в памятьи украинцев и мирового сообщества. Что говорил о войне, ВСУ и победе генерал – читайте по ссылке.

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