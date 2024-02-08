'Мы не выбирали войну. Но мы приняли бой': цитаты Валерия Залужного, которые 'отрезвляли' мир и вдохновляли украинцев

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, об увольнении которого стало известно 8 февраля, в течение двух лет честно и откровенно рассказывал о ходе войны и отвечал на острые вопросы журналистов. Его комментарии редко походили на "теплую ванну". Генерал смог "протрезвить" мир, ожидавший молниеносную и легкую победу над оккупантами, а также регулярно напоминал украинцам, что каждый клочок свободной земли дается ВСУ сверхчеловеческими усилиями.

Благодаря этим ответам народ даже в отдаленных от линии фронта городах помнил, что кровопролитная и жестокая война с россиянами продолжается. OBOZ.UA решил собрать самые яркие цитаты экс-головкома, которым восхищались в Украине и за ее пределами.

Валерия Залужного возмущало, когда жизнь украинских воинов обесценивалась, а об их рисках забывали.

"То, что происходит, и то, что мы держимся, – это украинские люди. Это украинский солдат и сержант, украинский офицер, которые каждый день погибают, калечатся, но держат свои позиции", – напоминал "железный" генерал.

Он не боялся готовить правду о том, что Украина теряет своих лучших сыновей и дочерей в борьбе за независимость, а слова "герои не умирают" не совсем корректны.

"К сожалению, герои умирают. Они обретают вечную жизнь и вечную славу, остаются нашим духовным ориентиром и примером для будущих поколений украинцев", – объяснял бывший главком.

Ценя каждую жизнь, Валерий Залужный возмущался, когда от ВСУ ждали результатов, забывая о том, как они даются героям.

"Раздражает, когда говорят, что контрнаступление началось медленнее, чем ожидалось. Это не шоу, за которым наблюдает весь мир, на которое делают ставки или что-то еще. Каждый день и каждый метр даются кровью", – высказывался Валерий Федорович об ожиданиях от контрнаступления.

Говоря от имени украинских воинов, он уверял, что победу будут выбаривать на поле боя, а не за столом переговоров с террористами.

"Мы будем бороться, пока будут силы. Наша цель – освободить всю украинскую землю от российской оккупации. ВСУ не примут никаких переговоров, пока РФ не оставит захваченные территории", – уверял генерал.

Он не успокаивал народ тем, что война – это легко. Однако Залужный считает, что за борьбу не может быть стыдно.

"Как бы тяжело нам ни было, но уж точно не будет стыдно", – говорил бывший главнокомандующий ВСУ.

Запугивания со стороны России и предостережения мира не поражали "железного" генерала, и он искренне не понимал, почему это должно повлиять на борьбу украинцев.

"Меня это ничуть не останавливает. Мы делаем свою работу. Все эти сигналы почему-то идут извне: "Бойтесь ядерного удара". Так что, мы должны сдаться?" – задавал риторический вопрос Залужный.

При всей прямолинейности генерал никогда не ставил под сомнение победу Украины.

"Мы не выбирали войну. Но мы приняли бой. И сам Бог на нашей стороне. Нам хватит сил одолеть врага", – уверял он.

Как писал OBOZ.UA, новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины стал генерал-полковник Александр Сырский. О соответствующем решении объявил президент Украины Владимир Зеленский.

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