Стало известно, когда Залужный приступит к работе послом в Британии

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в ближайшее время приступит к работе послом Украины в Великобритании. Ожидается, что генерал вступит в новую должность уже 10 июля.

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На сегодняшний день Залужный уже отправился в Британию. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Ранее источники сообщали, что Залужный уже отправился в Великобританию и в ближайшее время начнет исполнять обязанности посла. Теперь стало известно, что он начнет официально выполнять свои новые обязанности с 10 июля.

Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что Залужный уже заканчивает подготовку к началу дипломатической работы в Соединенном Королевстве.

Стоит отметить, что с момента, когда президент Владимир Зеленский назначил Валерия Залужного послом Украины в Великобритании прошло более двух месяцев.

Напомним, бывший главнокомандующий Вооруженными силами Залужный, об увольнении которого стало известно в феврале, в течение двух лет честно и откровенно рассказывал о ходе войны и отвечал на острые вопросы журналистов. Его комментарии редко походили на "теплую ванну". Генерал смог "протрезвить" мир, ожидавший молниеносную и легкую победу над оккупантами.

Ранее сообщалось, что 9 мая президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с военной службы и назначил послом Украины в Великобритании. При этом за Залужным остается право ношения военной формы.

OBOZ.UA решил собрать самые яркие цитаты военнослужащего, которым восхищались в Украине и за ее пределами.

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