Залужный официально уволен с военной службы: его назначили послом Украины в Британии

Президент Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с военной службы. Такое решение было принято в связи с состоянием здоровья бывшего главнокомандующего ВСУ.

В указе главы государства говорится, что за Залужным сохранилось право на ношение военной формы. Вместе с тем президент призначил Залужного послом Украины в Великобритании. Об этом говорится в указе Зеленского №309/2024 и №316/2024.

Залужный был главнокомандующим Вооруженными силами Украины с 27 июля 2021 по 8 февраля 2024 года. На протяжении трех месяцев он фактически еще служил в рядах ВСУ. В указе президента говорится, что Залужный отправлен в отставку по состоянию здоровья.

"Уволить генерала Залужного Валерия Федоровича с военной службы в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды", – говорится в указе.

Вслед после увольнения Залужного с военной службы президент назначил его чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Напомним, бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный вызвал восторг в сети, показав фото с последствиями своих тренировок. Генерал не бросает тренироваться в стрельбе.

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Залужный, об увольнении которого стало известно в феврале, в течение двух лет честно и откровенно рассказывал о ходе войны и отвечал на острые вопросы журналистов. Его комментарии редко походили на "теплую ванну". Генерал смог "протрезвить" мир, ожидавший молниеносную и легкую победу над оккупантами.

OBOZ.UA решил собрать самые яркие цитаты военнослужащего, которым восхищались в Украине и за ее пределами.

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