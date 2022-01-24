Войска России окружили Украину с трех сторон: какие сценарии подготовил Путин и что говорят разведки

Вот уже несколько месяцев Кремль активно стягивает свои войска к границе с Украиной. Госсекретарь США Энтони Блинкен предупреждает, что Россия может напасть в любой момент. Украинские власти успокаивают и призывают не поддаваться панике: несмотря на высокую концентрацию тревожных новостей, ситуация пока под контролем.

Что происходит на российско-украинской границе и как РФ планирует осуществить наступление – разбирался OBOZREVATEL.

Россия с осени наращивает военное присутствие на границах нашей страны. По данным украинской и зарубежных разведок, час "икс" может наступить уже в январе-феврале. В то же время американские военные считают, что мягкая зима "спутала карты" Кремлю, поэтому сроки военного вторжения сместились к февралю – когда земля достаточно промерзнет для перемещения военной техники.

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Именно на середину февраля намечен старт российско-белорусских учений. По словам непризнанного президента РБ Александра Лукашенко, страны отработают "определенный замысел" противостояния с силами Запада (странами Балтии и Польшей) и Юга (Украиной). Ни Россия, ни Беларусь не сообщили, насколько масштабными будут учения. Однако, по оценкам исследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT), численность российских военных составит от 8 до 15 тысяч человек.

Определить точное число российских войск, сосредоточенных возле украинской границы, очень тяжело. Называют разные цифры: от 100 до 125 тысяч солдат. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, количество военных достигает 127 тысяч.

В любом случае, это больше, чем обычно. В апреле 2021 года, на пике угрозы вторжения РФ, на границах находилось 110 тысяч солдат. В ноябре их присутствие, по данным ГУР Минобороны, было на уровне 92 тысяч.

В случае начала вторжения число войск быстро вырастет до 175 000, считают в американской разведке. Там говорят, что российские военные окружили Украину с трех сторон:

восток – от Сумской области до противоположного от Украины берега Азовского моря;

север – возле Киевской и Черниговской областей;

юг – со стороны временно оккупированного Крыма.

Значительные силы оккупант разместил также у северной границы – в пределах легкой досягаемости до Киева.

"Поверьте, послезавтра эта цифра может составить 210 тысяч, а через неделю – уже 780 тысяч, у РФ есть для этого все возможности. Давайте говорить об этом прямо и открыто: мы сейчас имеем дело с армией РФ, которая насчитывает почти миллион военнослужащих", – предупреждает главком ВСУ Валерий Залужный.

"Сосредоточение войск – беспрецедентно даже по меркам 2014-2015 годов или весны 2021 года, когда было первое подобное возможное обострение", – констатирует исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.

"Будет ли принято решение о полномасштабном вторжении, знает только один человек – Путин", – считает Алексей Данилов. Аналогичное заявление можно сделать и в отношении сценариев нападения. Украинские и западные аналитики расходятся во мнении, с какой атаки может начать глава Кремля.

Одни говорят, что главной целью агрессора будет "нормализация" контроля над Донбассом, другие уверены – Путину нужна пресная вода для Крыма. Третьи и вовсе предполагают, что Россия не ограничится захватом части территорий, а попытается оккупировать сразу всю Украину.

Так, информационное агенство Reuters опубликовало целых четыре сценария нападения, которые рассматривают западные эксперты:

Эскалация на Донбассе. Кремль может руками своих карманных террористов атаковать украинскую армию, а после использовать сопротивление ВСУ в качестве повода для начала полномасштабного вторжения. Крымский удар. По мнению директора польской консалтинговой компании Rochan Конрада Музыки, атака со стороны оккупированного полуострова позволит российским военным захватить территорию по Днепр, который послужит естественным препятствием против украинского контрнаступления. Кроме того, нападение из Крыма и захват левого берега Днепра позволит получить контроль над каналом, который ранее снабжал полуостров пресной водой. Множественные атаки. Россия может вторгнуться в Украину сразу со всех возможных направлений – Крым, ОРДЛО, восточная граница, территория Беларуси. В этом случае ВС РФ будут использовать тактику блицкрига, обходя города и очаги ожесточенного сопротивления, чтобы не потерять инициативу и не увязнуть в боях. Киев может пасть одним из первых, что нанесет серьезный удар обороноспособности Украины. Ракетные удары и кибератаки. Москва может выбрать вариант так называемой "гуманитарной бомбардировки" – авиационные и ракетные удары по украинским войскам и объектам критической инфраструктуры без участия в операции наземных сил. Украина не сможет полноценно противостоять этой тактике, особенно, если Россия также начнет массированные кибератаки против украинских военных и гражданских систем.

Аналитики CNN предполагают, что сухопутный коридор вдоль Азовского моря через Мариуполь позволит Москве уменьшить расходы на обеспечение энерго- и водоснабжения Крыма. По их мнению, такой план можно было бы реализовать путем высадки морского десанта на побережье Азовского моря. Впрочем, узкую полоску земли, которая простирается вдоль береговой линии, было бы трудно защитить. В то же время она была бы менее прибыльной из-за постоянных рисков нападения со стороны украинских военных.

Специалисты Киевской школы экономики также описали вероятные экономические последствия и риски безопасности для Украины в течение зимы-весны 2022 года. Речь идет о трех вариантах развития событий:

1. Ограниченный. Зоны конфликта в Донецкой и Луганской областях

Его будут сопровождать информационные кампании в Украине, чтобы дестабилизировать внутриполитическую ситуацию, внести неопределенность в бизнес-операции, ухудшить инвестиционный климат, отпугнуть торговых партнеров.

Цель России – дестабилизировать ситуацию безопасности на линии фронта на Донбассе, используя ее как рычаг влияния в переговорах.

2. Расширенный. Зона географического риска: Харьков, Сумы, Мариуполь, Херсон и Одесса, Черноморская морская граница

Черноморские порты Украины могут являться одной из приоритетных целей агрессивных действий России. Сценарий может включать попытки России дестабилизировать разные регионы вне зоны конфликта на Донбассе, но ограничиваться запугиванием или локальными операциями без глубокого вторжения на территорию Украины.

3. Полномасштабный сценарий. Зона географического риска: вся территория Украины

Полномасштабный сценарий может начаться так же, как сценарий экспансии, но быстро перерасти в полномасштабную военную агрессию с попыткой глубокого вторжения на территорию Украины. Он может произойти, если сценарий экспансии не принесет быстрых результатов.

Оптимистический сценарий

Оптимистический сценарий возможен, если международные действия и давление на Россию будут эффективными, а цена потенциального военного вторжения для Российской Федерации будет превышать потенциальные выгоды. Оптимистический сценарий включает инструменты энергетического шантажа, кибер- и информационные атаки. Россия, вероятно, использует эту тактику для поддержания постоянного давления и для дестабилизации рынков, финансового сектора, социальной сплоченности.

Еще один доклад о возможных сценариях развития событий опубликовал Центр стратегических и международных исследований США. Там рассматриваются следующие действия РФ:

1. Временно передислоцировать часть войск дальше от украинской границы, если переговоры с Западом будут успешными, но продолжать оказывать помощь пророссийским сепаратистам на востоке Украины.

2. Направить войска в оккупированные районы Донецкой и Луганской области в качестве "миротворцев" и отказаться выводить их до тех пор, пока переговоры с НАТО не завершатся для Кремля успешно, а Киев не пойдет на уступки.

3. Захватить территорию на запад от Днепра, чтобы использовать ее в качестве разменной монеты на переговорах, или вообще включить в состав РФ.

4. Захватить территорию Украины до реки Днепр, а также захватить полосу, включая Мариуполь, Херсон и Одессу, которая соединит Россию с так называемым Приднестровьем, отрезав Украину от доступа к Черному морю. Это сделает существование Украины на оставшейся территории экономически несостоятельным.

5. Захватить только полосу суши между Россией и Приднестровьем, чтобы обеспечить поставки пресной воды в Крым и заблокировать доступ Украины к морю, избегая при этом крупных боевых действий за Киев и Харьков.

6. Захватить всю Украину и вместе с Беларусью объявить о создании нового трехстороннего славянского союза "Великия, Малыя и Белыя Руси".

Разведка США утверждает, что Москва готовит группу диверсантов для провокаций "под чужим флагом" на востоке страны, чтобы создать предлог для вторжения.

"Они обучены ведению боевых действий в условиях города и работе со взрывными веществами для организации актов саботажа в российских военных частях", – отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Параллельно агенты российского влияния фабрикуют сообщения об "украинских провокациях" в росСМИ и соцсетях. Интенсивность их активности с ноября возросла на 200% – 3500 постов в день.

Глава американского Госдепа Энтони Блинкен считает, что Россия может отказаться от открытого нападения, однако попытается организовать государственный переворот в Украине. А президент Владимир Зеленский уверен, что если РФ захочет нарастить эскалацию, то попытается это сделать "на тех территориях, где исторически проживают люди, имевшие родственные связи с Россией".

"Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован. России нужен предлог: скажут, что защищают русскоязычное население. После оккупации и аннексии Крыма мы понимаем, что это осуществимо и может произойти", – отметил он.

Есть еще одна версия, связанная с созданием искусственного повода для введения войск. По данным главного управление разведки Минобороны, пророссийские боевики намерено допустили утечку химикатов на территории завода "Стирол" в оккупированной Горловке. Такое химическое загрязнение может привести к экологической катастрофе.

Разведка предостерегает, что этот инцидент Россия может использовать как предлог. Завод "Стирол" еще в 2014 году освободили от аммиака из-за обстрелов. Но боевики, по данным ГУР, снова завезли его туда.

"Вызванная действиями российских оккупантов техногенная катастрофа может быть использована для обвинения Украины в применении ядовитых химических веществ и как повод для расширения вооруженной агрессии против нашего государства", – считают в военной разведке.

Данилов констатирует, что скопление войск на границе принесло и позитивный эффект. Во-первых, это объединение демократических стран в поддержке Украины в ее борьбе против Кремля. Только за последнюю неделю Киев посетили главы МИД Германии и Канады, директор ЦРУ Бернс, а также и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Во-вторых, Украина начала получать рекордное за последнее время количество военной и финансовой поддержки со стороны Запада. Так, 17 января Великобритания передала первую партию противотанковых комплексов NLAW.

Также есть информация, что США передадут ВСУ вертолеты Ми-17В5, комплексы Javelin и ПЗРК Stinger. Кроме того, МИД Дании сообщил, что страна выделит 22 млн евро на усиление украинского сектора безопасности. Подробнее об этом читайте здесь.

Украинский и грузинский военный Мамука Мамулашвили в комментарии OBOZREVATEL констатировал, что в настоящее время Россия не готова к широкомасштабной войне. По его словам, количества военных, которые сейчас находятся возле границы, недостаточно для наступления.

Аналогичного мнения придерживается и Алексей Данилов. Он считает, что Кремлю необходимо не меньше 500 тысяч солдат, "чтобы держать ситуацию под контролем в случае наступления".

"Чтобы россияне могли планировать полномасштабную наземную операцию, им понадобится более миллиона военных, для концентрации которых нужно время. Перемещение такого массива людей и техники не может остаться незамеченным", – отметил он.

19 января президент Владимир Зеленский выступил с видеообращение, в котором призвал украинцев не паниковать из-за угроз военного вторжения. Политик заявил, что в информационном пространстве много сообщений о том, что Кремль готов начать "прямо завтра".

"А в чем, собственно, новость? – задается он вопросом. – Разве это не реальность уже восьми лет, разве вторжение началось не в 2014 году? Разве угроза войны появилась только сейчас? Эти риски существуют уже не один день, и они не стали больше. Больше стал ажиотаж вокруг них".

По словам президента, сейчас "нападают не на нашу землю, а на ваши нервы", чтобы у людей возникло чувство тревоги.

Глава государства подчеркнул, что власти Украины знают обо всех возможных угрозах и понимают, как на них отвечать. По его словам, Киев делает все для дипломатического решения конфликта. "Украина... не боится, потому что защищает свою землю. Не сдастся, потому что это наша земля, нам некуда бежать. Украина постоянно усиливает свои оборонные возможности... Мы делаем все для решения дипломатическим путем, делаем все для достижения мира в Украине", – резюмировал Зеленский.

Что в итоге? Как видим, украинские и западные эксперты расходятся во мнении, откуда может начаться наступление российских войск. Но можно выделить три наиболее распространенных сценария – открытая оккупация Донбасса, попытка обеспечить поставки пресной воды в Крым и заблокировать доступ Киеву к морю, а также наступление со всех возможных сторон для полного захвата страны. Но не смотря на высокую угрозу, украинские власти призывают граждан сохранять спокойствие, так как паника только играет на руку агрессору.