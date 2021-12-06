США убедили Европу, что Россия может пойти на вторжение в Украину – FT

Соединенные Штаты Америки смогли убедить страны-члены Европейского Союза в том, что Россия готовит вторжение на территории Украины. Одним из таких государств стала Германия.

Добились этого американцы путем активного влияния на своих европейских партнеров, а также предоставив им разведывательную информацию. Об этом сообщает Financial Times.

Журналисты указали на недели непрерывного дипломатического взаимодействия США с правительствами европейских стран. В ходе них дипломаты обменивались разведывательными данными.

Такие шаги, среди прочего, помогли наконец убедить некоторые ранее скептически настроенные столицы, в том числе Берлин, что Москва вскоре может ввести российские войска в Украину.

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"Это стимулировало Европу в поддержку идеи необходимости серьезных угроз санкциями для сдерживания Кремля", – говорится в сообщении.

Отчеты американской разведки передавали членам ЕС и НАТО через дипломатические каналы. В результате некоторые официальные лица оценили как "достаточно широкое" количество всех материалов и деталей, которыми поделились остальные 29 союзников по Североатлантическому альянсу.

В то же время отмечается, что таким уровнем и полнотой разведданных американцам пришлось поделиться из-за "первичного нежелания" некоторых партнеров из Европы рассматривать предварительные заявления США о подготовке РФ к вторжению как "заслуживающие доверия".

Напомним: немецкое издание Bild опубликовало карту возможного нападения России, базирующуюся на оценках источников из НАТО и украинской разведки. Вторжение планируется на январь-февраль в следующем году. Если глава Кремля предоставит приказ об этом, то возможна одновременная атака с оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

В ответ Москва называла эту информацию провокационной. Во вторник, 7 декабря, между президентом США Джо Байденом и главой РФ Владимиром Путиным состоится видеозвонок. В ходе переговоров американский лидер намерен "подчеркнуть обеспокоенность военной деятельностью России на границе с Украиной".

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