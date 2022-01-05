Сила НАТО не измеряется танками и ракетами, мы стоим вместе, когда это важно, – глава МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что сила альянса Европы и США не измеряется танками и ракетами. Его мощь – в единении для защиты фундаментальных норм международного права и отстаивания общих ценностей.

Как передает "Укринформ", об этом Бербок сказала перед началом своей первой рабочей поездки в Вашингтон. По ее словам, страны НАТО полны решимости действовать вместе, чтобы защитить европейский мирный порядок.

Глава МИД ФРГ подчеркнула важность трансатлантических связей.

"Чем сложнее времена, тем важнее иметь крепкие партнерские отношения, а у европейцев нет более сильного партнера, чем США. Это касается не только текущих политических вопросов и безопасности, но и экономической сферы и таких глобальных вопросов, как решение климатического кризиса", – отметила она.

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Что касается отношений с Россией, то единственный выход из кризиса, по мнению Бербок, – это диалог.

"Сейчас мы вступаем в решающую фазу, когда на разных уровнях предстоят важные переговоры. И даже если форматы разговоров отличаются, наши послания как трансатлантических партнеров правительству в Москве всегда остаются одинаковыми", – заявила глава немецкого МИД.

Напомним, Бербок считает, что дальнейшие поставки вооружения Украине не будут способствовать деэскалации конфликта на Донбассе. По ее словам, урегулирования ситуации нужно добиваться исключительно дипломатическим путем.

Дипломат заявила, что приоритетная задача Европейского Союза заключается в том, чтобы как можно скорее добиться переговоров в "нормандском" формате и в формате Россия-НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 января Бербок отправится в Вашингтон для переговоров с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Политики должны обсудить агрессию России в отношении Украины.

Президенты США Джо Байден и Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора 2 января обсудили совместные действия для предотвращения дальнейшей эскалации со стороны России. Американский лидер заверил, что его страна вместе с союзниками "решительно ответит в случае атаки России". Украинский гарант поблагодарил за "непоколебимую поддержку".