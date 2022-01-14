Армия Путина у границ Украины не может создать проблем для ВСУ, – Мамулашвили

В настоящее время страна-агрессор Россия не готова к широкомасштабной войне против Украины. Силы и средства противника, сконцентрированные у границ нашего государства, не представляют проблемы для ВСУ.

Однако блеф Кремля сыграл свою позитивную роль – помощь Запада Украине стала большей. Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал украинский и грузинский военный, командир Грузинского национального легиона Мамука Мамулашвили (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца этой новости).

"По моему субъективному мнению, Россия сейчас не готова вести полномасштабную войну с Украиной. То количество военнослужащих, которое она расположила на границе с Украиной – это не то число, которое может создать украинской армии какие-то проблемы", – подчеркнул он.

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Военный назвал подобные действия Кремля манипуляцией и блефом.

"Это инструмент манипулирования. Это очередной блеф, проигранный Путиным, которым он манипулирует уже не один год", – заметил Мамулашвили.

В этом контексте он заявил, что "страны НАТО и мировое сообщество в целом должно более жестко относиться к такого рода ведению внешней политики".

Вместе с тем военный назвал и плюс, который получила Украина благодаря последним действиям Кремля.

"Я думаю, благодаря этому блефу страны НАТО поняли, что Украине нужна реальная помощь. Они поняли, что нужно вооружать Украину. Украина – последний рубеж, за которым стоят страны НАТО. Как мы видим, западные партнеры начали уже более активно помогать Украине", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что цель президента РФ Владимира Путина проста: уничтожить Украину как государство. По его мнению, глава страны-агрессора делает ставку на внутреннюю дестабилизацию в Украине.