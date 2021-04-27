Научную степень, кроме Кивы, нашли у 18 нардепов от ОПЗЖ. Список

Научные степени кандидата или доктора наук, кроме депутата Верховной Рады Ильи Кивы, имеют еще 18 народных избранников от "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Об этом пишет "Лига.Новости". Журналисты нашли имена представителей ОПЗЖ, которые успешно защитили научные работы, в государственном реестре "Науковці України".

Как минимум 13 народных депутатов фракции ОПЗЖ имеют научную степень кандидата наук, еще пятеро – доктора наук. Отмечается, что всего во фракции 44 нардепа.

Кандидаты наук:

Доктора наук:

Александр Лукашев получил степень в области юридических наук в 2011 году; Сергей Левочкин получил степень в области экономики в 2004 году; Михаил Макаренко получил степень в области медицины в 2015 году; Виктор Медведчук получил степень в области юридических наук в 1997 году; Александр Пономарев получил степень в области экономики в 2018 году.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 26 апреля народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Кива со скандалом защитил кандидатскую диссертацию и получил научную степень кандидата наук по государственному управлению.

Позже стало известно, что в связи с этим он может получить 15-процентную надбавку к зарплате.

При этом на вопросы по работе он ответить не смог.

После защиты с Кивой захотели пообщаться представители СМИ. Нардеп назвал одного из журналистов "дебилом" и позвал его с собой в туалет.

Позже народный избранник высказал недовольство реакцией общественности на то, что он стал кандидатом наук. Он сказал, что, в отличие от других, "хайпует тогда, когда есть свободное на это время".