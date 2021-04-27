Научную степень, кроме Кивы, нашли у 18 нардепов от ОПЗЖ. Список
Научные степени кандидата или доктора наук, кроме депутата Верховной Рады Ильи Кивы, имеют еще 18 народных избранников от "Оппозиционной платформы – За жизнь".
Об этом пишет "Лига.Новости". Журналисты нашли имена представителей ОПЗЖ, которые успешно защитили научные работы, в государственном реестре "Науковці України".
Как минимум 13 народных депутатов фракции ОПЗЖ имеют научную степень кандидата наук, еще пятеро – доктора наук. Отмечается, что всего во фракции 44 нардепа.
Кандидаты наук:
Нестор Шуфрич, получил степень в области экономики в 2003 году;
Олег Волошин получил степень в области политических наук в 2012 году;
Юрий Загородний получил степень в области педагогики в 2004 году;
Александр Колтунович получил степень в области экономики в 2012 году;
Тарас Козак получил степень в области экономики в 2000 году;
Дмитрий Исаенко получил степень в области госуправления в 2012 году;
Владимир Кальцев получил степень в области экономики в 2001 году;
Михаил Папиев получил степень в области экономики в 2004 году;
Юрий Павленко получил степень в области философских наук в 2010 году;
Наталия Королевская получила степень в области экономики в 2011 году;
Николай Скорик получила степень в области экономики в 2003 году;
Ренат Кузьмин получил степень в области юридических наук в 1999 году;
Григорий Мамка получил степень в области юридических наук в 2012 году.
Доктора наук:
Александр Лукашев получил степень в области юридических наук в 2011 году;
Сергей Левочкин получил степень в области экономики в 2004 году;
Михаил Макаренко получил степень в области медицины в 2015 году;
Виктор Медведчук получил степень в области юридических наук в 1997 году;
Александр Пономарев получил степень в области экономики в 2018 году.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 26 апреля народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Кива со скандалом защитил кандидатскую диссертацию и получил научную степень кандидата наук по государственному управлению.
Позже стало известно, что в связи с этим он может получить 15-процентную надбавку к зарплате.
При этом на вопросы по работе он ответить не смог.
После защиты с Кивой захотели пообщаться представители СМИ. Нардеп назвал одного из журналистов "дебилом" и позвал его с собой в туалет.
Позже народный избранник высказал недовольство реакцией общественности на то, что он стал кандидатом наук. Он сказал, что, в отличие от других, "хайпует тогда, когда есть свободное на это время".