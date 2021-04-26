Кива после защиты диссертации назвал журналиста 'дебилом' и позвал его с собой в туалет. Видео

В понедельник, 26 апреля, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива защитил диссертацию и стал кандидатом наук по государственному управлению.

Отметим, что защита диссертации Кивы началась со скандала. В здание Института подготовки кадров Государственной службы занятости Украины сначала пропустили только журналистов телеканалов "1+1", запрещенных Newsone, "112 Украина" и ZIK.

После того, как Кива стал кандидатом наук, с ним захотели пообщаться представители других СМИ. Один из журналистов сказал нардепу, что ему безразличны права сотрудников медиа и граждан Украины. Кива же в ответ назвал его "дебилом". Соответствующее видео опубликовал "Прямой" в Telegram.

"Слышишь, пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал" – так отреагировал Кива.

Напомним, что депутат от ОПЗЖ Илья Кива защитил диссертацию кандидата наук по специальности "механизмы государственного управления". Он заявил, что работал над ней в течение пяти лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала пять подозрений народным депутатам по делу Виктора Медведчука, среди которых есть Илья Кива.