Во Львове кандидат наук сжег свой диплом из-за диссертации Кивы. Фото
Во Львове в понедельник, 26 апреля, Александр Ябчанка в знак протеста сжег свой диплом кандидата медицинских наук, узнав о том, что нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива сегодня защитил свою кандидатскую диссертацию.
Об этом преподаватель Школы управления Украинского католического университета сообщил на своей странице в Facebook. Ябчанка отметил, что отныне звание кандидата наук окончательно дискредитировано и ему стыдно так себя называть.
Мужчина призвал других кандидатов и докторов наук "не идти на компромиссы с совестью" и поступить аналогично, а также попросил считать его акцию официальным требованием о лишении ученой степени.
"Только так у нас может появиться шанс на науку, за которую нам не будет стыдно перед нашими потомками", – подытожил Ябчанка.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Защита диссертации Кивы началась со скандала. В здание Института подготовки кадров Государственной службы занятости Украины сначала пропустили только журналистов телеканалов "1+1", запрещенных Newsone, "112 Украина" и ZIK.
Киве удалось защитить диссертацию, однако при этом на вопрос по работе от членов Научного совета он ответить не смог.
После защиты с Кивой захотели пообщаться представители СМИ. Нардеп назвал одного из журналистов "дебилом" и позвал его с собой в туалет.
Стало известно, что Кива может получить 15-процентную надбавку к зарплате за степень кандидата наук, однако сначала ее должна утвердить Аттестационная коллегия МОН.