Во Львове кандидат наук сжег свой диплом из-за диссертации Кивы. Фото

Во Львове в понедельник, 26 апреля, Александр Ябчанка в знак протеста сжег свой диплом кандидата медицинских наук, узнав о том, что нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива сегодня защитил свою кандидатскую диссертацию.

Об этом преподаватель Школы управления Украинского католического университета сообщил на своей странице в Facebook. Ябчанка отметил, что отныне звание кандидата наук окончательно дискредитировано и ему стыдно так себя называть.

Мужчина призвал других кандидатов и докторов наук "не идти на компромиссы с совестью" и поступить аналогично, а также попросил считать его акцию официальным требованием о лишении ученой степени.

"Только так у нас может появиться шанс на науку, за которую нам не будет стыдно перед нашими потомками", – подытожил Ябчанка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Защита диссертации Кивы началась со скандала. В здание Института подготовки кадров Государственной службы занятости Украины сначала пропустили только журналистов телеканалов "1+1", запрещенных Newsone, "112 Украина" и ZIK.