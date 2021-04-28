Скандальную диссертацию Кивы могут направить на повторную проверку: "слуга" пояснила процедуру
Диссертацию народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы, которую он защитил со скандалом, могут направить на повторное рецензирование.
Об этом в комментарии "Радио Свобода" сообщила народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина. Она является членом аттестационной коллегии Министерства образования и науки Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Вчера [26 апреля] на заседании специализированный ученый совет единогласно принял решение о присуждении ученой степени Киве. Теперь это дело направляется в министерство, и там оно направляется на экспертный совет. То есть еще экспертный совет, который будет проверять непосредственно текст этой диссертации", – пояснила Гришина.
Она добавила, что если к научной работе будут какие-то вопросы, то, учитывая большой резонанс, "может быть такая ситуация, что эту диссертацию направят еще на повторное рецензирование в другой специализированный ученый совет".
"Он имеет полномочия как бы провести повторную защиту, то есть они будут сами решать, какие им действия совершать в отношении этой диссертации", – рассказала нардеп.
После этого диссертацию с выводами вернут в аттестационную коллегию. Этот орган и будет принимать решение о присуждении ученой степени.
"Аттестационная коллегия вправе учитывать разные моменты по непосредственно и процедуре защиты, и по содержанию этой работы", – пояснила народный депутат.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
26 апреля народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Кива со скандалом защитил кандидатскую диссертацию и получил научную степень кандидата наук по государственному управлению.
Позже стало известно, что в связи с этим он может получить 15-процентную надбавку к зарплате.
При этом на вопросы по работе он ответить не смог.
После защиты с Кивой захотели пообщаться представители СМИ. Нардеп назвал одного из журналистов "дебилом" и позвал его с собой в туалет.
Позже народный избранник высказал недовольство реакцией общественности на то, что он стал кандидатом наук. Он сказал, что, в отличие от других, "хайпует тогда, когда есть свободное на это время".
Научные степени кандидата или доктора наук, кроме Кивы, имеют еще 18 народных избранников от ОПЗЖ.