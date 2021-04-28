Скандальную диссертацию Кивы могут направить на повторную проверку: "слуга" пояснила процедуру

Диссертацию народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы, которую он защитил со скандалом, могут направить на повторное рецензирование.

Об этом в комментарии "Радио Свобода" сообщила народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина. Она является членом аттестационной коллегии Министерства образования и науки Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вчера [26 апреля] на заседании специализированный ученый совет единогласно принял решение о присуждении ученой степени Киве. Теперь это дело направляется в министерство, и там оно направляется на экспертный совет. То есть еще экспертный совет, который будет проверять непосредственно текст этой диссертации", – пояснила Гришина.

Она добавила, что если к научной работе будут какие-то вопросы, то, учитывая большой резонанс, "может быть такая ситуация, что эту диссертацию направят еще на повторное рецензирование в другой специализированный ученый совет".

"Он имеет полномочия как бы провести повторную защиту, то есть они будут сами решать, какие им действия совершать в отношении этой диссертации", – рассказала нардеп.

После этого диссертацию с выводами вернут в аттестационную коллегию. Этот орган и будет принимать решение о присуждении ученой степени.

"Аттестационная коллегия вправе учитывать разные моменты по непосредственно и процедуре защиты, и по содержанию этой работы", – пояснила народный депутат.

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