Киве дали кандидата наук: на вопросы по диссертации он ответить не смог. Видео

Народному депутату от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илье Киве присвоили научную степень кандидата наук по государственному управлению после защиты диссертации.

При этом на вопросы по работе он ответить не смог. Кадры из мероприятия, которое состоялось 26 апреля, опубликовал "Цензор. Нет" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, на фрагменте записи звучит вопрос о сути понятия демократический евроинтегрированный управленческий аппарат. Нардеп пообещал "ответить на него в своей будущей диссертации".

"Я понял вопрос, и мы ответим на него в следующей научной работе", – заявил Кива.

Все же "за" присвоение ему научной степени выступили все члены Научного совета.

Примечательно, что защита диссертации Кивы началась со скандала. В здание Института подготовки кадров Государственной службы занятости Украины пропустили только журналистов телеканалов "1+1", запрещенных Newsone, "112 Украина" и ZIK.

Как сообщал OBOZREVATEL, Илья Кива обнародовал декларацию о доходах за 2020 год. В ней нардеп указал, что за прошлый год заработал 454 тысячи гривен. При этом наличными в банке он держит 425 тысяч гривен.