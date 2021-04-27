Кива обозвал 'галицким нацистом' кандидата наук и предложил ему сжечь себя

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива назвал кандидата медицинских наук Александра Ябчанка "галицким нацистом", который сжег свой диплом.

Об этом он написал в своем Telegram-канале. Народный избранник считает, что мужчине нужно было устроить и самосожжение.

"Вчера вечером во Львове какой-то "Галицкий – нацист" сжег свой диплом кандидата наук в протест получения мною ученой степени. Лучше бы уже и себя вместе с дипломом сжег, толку точно было бы больше – Украина чище, да и два раза костер разжигать не пришлось бы", – написал представитель ОПЗЖ.

В то же время в сети обнародовали видео, как Ябчанка сжигает свой диплом.

Напомним, что на такой шаг он пошел, протестуя против того, что Кива получил ученую степень.

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