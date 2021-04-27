Кива обозвал "галицким нацистом" кандидата наук и предложил ему сжечь себя
Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива назвал кандидата медицинских наук Александра Ябчанка "галицким нацистом", который сжег свой диплом.
Об этом он написал в своем Telegram-канале. Народный избранник считает, что мужчине нужно было устроить и самосожжение.
"Вчера вечером во Львове какой-то "Галицкий – нацист" сжег свой диплом кандидата наук в протест получения мною ученой степени. Лучше бы уже и себя вместе с дипломом сжег, толку точно было бы больше – Украина чище, да и два раза костер разжигать не пришлось бы", – написал представитель ОПЗЖ.
В то же время в сети обнародовали видео, как Ябчанка сжигает свой диплом.
Напомним, что на такой шаг он пошел, протестуя против того, что Кива получил ученую степень.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Пользователи соцсетей высмеяли фотожабами защиту кандидатской диссертации народным депутатом от ОПЗЖ Ильей Кивой, вокруг которой разразился скандал.
Известные украинские журналисты, политики и общественные деятели тоже выразили возмущение из-за скандального присвоения звания кандидата наук Киве.