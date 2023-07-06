У украинцев 1 августа 'сгорят' паспорта: кто под угрозой и как это предотвратить

В Украине возобновили сроки вклеивания фотографий в паспорт. Гражданам, которым исполнилось 25 или 45 лет в период с 13.03.2020 по 24.01.2022, необходимо сделать это до 1 августа 2023 года.

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В противном случае паспорт "сгорит" и подлежит обмену на id-карту. Соответствующее предупреждение было опубликовано в Telegram Министерства внутренних дел Украины.

Отмечается, что указанная норма была возвращена в связи с решением Правительства об отмене карантина, введенного через пандемию COVID-19, с 1 июля 2023 года.

Попутно напомним, что улыбка во время фотографирования на паспорт, внутренний и заграничный, может закончиться для вас затяжкой с оформлениями необходимого документа и кучей нервов. Основной причиной запрещения улыбки является введение программного обеспечения для распознавания лица в аэропортах и других пунктах пропуска. Несмотря на то, что люди легко узнают друг друга независимо от выражения лица, машинам нужна дополнительная помощь.

Ранее стало известно, что из украинских паспортов хотят убрать русский язык. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень считает, что паспорт Украины старого образца должен отвечать нормам языкового закона.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ОП сообщили, что после деоккупации захваченных войсками РФ украинских территорий людей, принудительно получивших российские паспорта, наказывать не будут. Им будет возвращено гражданство Украины;

– уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что украинцы во временно захваченных россиянами городах могут брать паспорта государства-агрессора для того, чтобы сохранить себе жизнь. Украинское государство не признает эти фейковые "документы", после деоккупации от них можно будет просто избавиться.

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