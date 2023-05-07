Будет ли наказание для владельцев российских паспортов после деоккупации: разъяснение

После деоккупации захваченных войсками РФ украинских территорий людей, принудительно получивших российские паспорта, наказывать не будут. Им будет возвращено гражданство Украины.

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Исключение составят те, кто по собственной инициативе получал паспорт страны-агрессора и шел работать в оккупационные органы. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Если к тебе приехали на "бусике", чтобы тебя немедленно депортировать, если ты не возьмешь дикую книгу под названием "паспорт гражданина РФ", приставили к виску автомат – ты безусловно должен ее взять. Но ты не пройдешь через процедуру выхода из украинского гражданства", – сказал он.

По словам Подоляка, когда Вооруженные силы Украины зайдут на ранее захваченные территории и деоккупируют их, "будут проведены определенные юридические действия, и мы вернем гражданство нашим гражданам".

"Кроме одной категории, которая инициативно шла за паспортами, шла работать в оккупационные администрации, принимала участие в пропагандистских мероприятиях и так далее", – подчеркнул советник главы ОП.

Он добавил, что сегодня на Запорожье и Херсонщине говорят о немедленной эвакуации из десятков населенных пунктов. Люди могут сесть в автобусы и уехать.

"Они будут вывозить коллаборантов – тех, кто точно должен получить у нас юридические сроки наказания по определенным статьям Уголовного кодекса", – сказал Подоляк.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ожидании контрнаступления ВСУ оккупанты активизировали эвакуацию местных жителей из временно захваченного Энергодара. В первую очередь вывозят людей, которые первыми получили паспорта РФ.

– Оккупанты бегут из Мелитополя. Там с 5 мая стоят автобусы, которые вывозят военных РФ и гражданских.

– Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что у оккупантов в городе паника: на заправках выстроились очереди из захватчиков. На перешейке в сторону Крыма образовалась многокилометровая пробка.

– Захватчики срочно организуют эвакуацию из Токмака, Пологов и Молочанска в Бердянск, заявляя об "обострении на линии боестолкновений".