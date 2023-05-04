Из украинских паспортов хотят убрать русский язык: заявление омбудсмена

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень выступил за то, чтобы из украинских паспортов убрали русский язык. По его словам, паспорт Украины старого образца должен отвечать нормам языкового закона.

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Об этом Кремень заявил на брифинге в Медиацентре Украины. Он отметил, что будет рекомендовать Парламенту внести изменения в положение о паспорте гражданина Украины.

"Мы просим внести изменения в положение о паспорте гражданина Украины, которым предусмотреть, что паспорт составляется на государственном языке, согласно части первой статьи 8 языкового закона", – сказал он.

Кремень отметил, что в Украине сейчас параллельно существуют два бланка паспортов. Речь идет о биометрических паспортах и паспортах старого образца, где информация о гражданине, его прописке и месте выдачи документа записаны как на государственном, так и на русском языке.

"Поэтому мы настаиваем на унификации и приведении в соответствие с языковым законом этой парадигмы", – пояснил он.

Напомним, 52% украинцев считают, что учить русский язык в школах не стоит ни в коем виде. 33% респондентов ответили, что изучению этого языка можно посвящать меньше времени (или столько же), сколько другим иностранным языкам (например, английскому, немецкому).

Как сообщал OBOZREVATEL, обязательным условием приобретения гражданства Украины станет сдача экзаменов. Соискатели украинского паспорта должны будут показать свои знания по основам Конституции Украины, истории Украины, а также уровень владения государственным языком.

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