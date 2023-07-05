Почему не стоит улыбаться на фото для паспорта: это может вызвать проблемы

Улыбка во время фотографирования на паспорт, внутренний и заграничный, может закончиться для вас затяжкой с оформлениями необходимого документа и кучей нервов.

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К примеру, в США она официально не запрещена для портрета в паспортах, но Госдепартамент корректно требует, чтобы паспортные фотографии демонстрировали "нейтральное выражение лица с открытыми глазами и закрытым ртом". Объект съемки должен смотреть прямо перед собой и в камеру, сообщает Buzzfeed.

"Основной причиной запрета улыбки является введение программного обеспечения для распознавания лица в аэропортах и других пунктах пропуска", - сказала Каролина Туровская, эксперт по биометрическим фотографиям и путешествиям в Passport-Photo.Online.

Многие пункты пропуска используют компьютеры, а не офицеров иммиграционной службы, чтобы сканировать паспорта прибывающих путешественников и фотографировать их. Хотя люди легко узнают друг друга независимо от выражения лица, машинам требуется дополнительная помощь.

"Алгоритмы работают не так, как мы", - объяснила Туровская. "Чтобы сравнить 3D-лицо с 2D-фото на паспорт, им нужно точно определить и измерить черты лица пользователя. Они включают в себя расстояние между зрачками, ушами, носом и ртом, ширину рта и глаз и многое другое. Улыбка может усложнить это, поскольку она изменяет пропорции лица».

Кэти Настро, эксперт по путешествиям и представитель службы оповещения о рейсах Going, при этом подчеркнула, что правила Государственного департамента не запрещают явную улыбку.

Что произойдет, если вы отправите фото с улыбкой

"Самой распространенной причиной задержки оформления паспорта являются неправильные фотографии", - отметила Настро.

"Даже лучшие улыбки могут быть отклонены из-за несоблюдения требований, изложенных на веб-сайте государственного департамента. Лучше не рисковать и сделать фотографию с нейтральным выражением лица, особенно если вы хотите, чтобы ее обработали как можно скорее", - сказала она.

Если вы все же решите широко улыбнуться и похвастаться своими перламутровыми зубами на фотографии, паспортное агентство отложит вашу заявку и потребует новую фотографию в соответствии с заявленными требованиями, отметил представитель Госдепа.

Если это произойдет с вами, вы получите письмо и/или электронное письмо с инструкциями по повторной отправке приемлемой фотографии.