'Берите российские паспорта, чтобы выжить': омбудсмен дал совет украинцам на оккупированных территориях

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что украинцы во временно захваченных россиянами городах могут брать паспорта государства-агрессора для того, чтобы сохранить себе жизнь. Украинское государство не признает эти фейковые "документы", после деоккупации от них можно будет просто избавиться.

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В то же время, Украина не будет считать преступлением получение паспорта РФ, поскольку принудительная паспортизация граждан Украины – еще одно преступление россиян. Оккупанты оказывают на украинцев давление, заставляя их брать "документы", сказал Лубинец 30 апреля в эфире национального телемарафона "Единые новости".

"Мы понимаем, что это происходит под давлением. Поэтому взять паспорт, выжить, дождаться, когда мы освободим эту территорию", – отметил он.

Омбудсмен подчеркнул, что лучшим решением для украинцев является уехать из временно захваченного Россией города и ждать, пока Силы обороны освободят населенный пункт.

Лубинец добавил, что категорически осуждает заявления о том, что к людям, которые были вынуждены взять паспорт России, нужно принимать определенные меры. Он отметил, что на оккупированных территориях для украинцев важнейшая задача – выжить.

"Я категорически против этого. Наши граждане это делают для того, чтобы выжить", – подчеркнул Лубинец.

Накануне стало известно, что российский диктатор Путин выдал указ, согласно которому захватчики могут выселить с временно оккупированных территорий людей, не получивших гражданство РФ. В "документе" говорится, что граждан, не имеющих паспорта государства-террориста, признают иностранцами. Таких людей могут выдворить из "России", если они будут создавать угрозу ее национальной безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– захватчики на оккупированных территориях Донбасса оказывают давление на пенсионеров, чтобы те брали паспорта государства-агрессора. Для этого они даже создали специальные "мобильные группы" ;

– в британской разведке подтвердили, что Россия усилила давление на жителей оккупированных территорий Херсона с целью заставить людей получить российские паспорта. Тем, кто отказался, угрожают депортацией с лишением имущества.

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