В Украине узаконили цифровые паспорта: где и как их можно использовать

Верховная Рада голосами 302 нардепов приняла законопроект, которым электронный паспорт в приложении "Дія" приравняли к обычному. Уже с 23 августа все организации и учреждения должны будут принимать такой документ от граждан в случае необходимости обработки/подтверждения их персональных данных.

Как работает цифровой паспорт и какие особенности его применения читайте в материале OBOZREVATEL.

На свой телефон нужно скачать официальное приложение "Дія". Сделать это могут пользователи Android и iPhone. С реестров автоматически подтянутся все документы – паспорт гражданина Украины, загранпаспорт, водительское удостоверение, техпаспорт на авто, идентификационный код и тому подобное.

Однако в электронном варианте будут доступны только те документы, которые имеются в государственных электронных реестрах. Например, что касается обычных паспортов, то "Дія" подтягивает только ID-карты, которые украинцы начали получать с 2015 года. Если же в приложении подтянется только биометрический загранпаспорт, то его по стране можно будет предъявлять для удостоверения личности.

Пользоваться электронным паспортом граждане могут по всей территории Украины – для получения административных услуг, для подтверждения возраста в магазине, для отправки посылок, в банках и даже в поездах и аэропортах.

Сейчас к обслуживанию клиентов с электронными паспортами уже готовы 10 аэропортов: "Борисполь", "Киев", "Харьков", "Одесса", "Львов" имени Данила Галицкого, "Запорожье", "Днепропетровск", "Николаев", "Ивано-Франковск", "Херсон".

С приложением "Дія" официально сотрудничают ПриватБанк, Альфа-Банк, Монобанк, Новая почта, Укрпочта, "Укрзалізниця", Lifecell, Vodafone. А также магазины Цитрус, АТБ, VARUS и другие.

Однако с поездками за границу надо быть осторожными, ведь сработают электронные удостоверения личности только на территории Украины, а дальше нужно иметь бумажные документы, чтобы использовать на территории других государств и вернуться домой. Об этом OBOZREVATEL рассказал член комитета по вопросам цифровой трансформации, нардеп Егор Чернев.

"Исключительно внутри страны работает е-паспорт. Пока у нас нет взаимодействия с другими странами, чтобы они верифицировали наши цифровые паспорта. Но я думаю, что это будет следующим шагом", – сказал нардеп.

На каждом из ваших электронных документов есть штрих-код. Считывать его смогут с помощью смартфонов, планшетов, сканеров. Партнер или организация, которая будет сотрудничать с приложением, должна подстроить свою технику, чтобы при сканировании документа получать официальное подтверждение с сервера ГП "Дія". Например, полицейский просканирует ваш паспорт и сразу получит всю официальную проверенную информацию.

В Министерстве цифровой трансформации отмечают и безопасность использования электронного паспорта. Мобильное приложение обновляется каждый час, а каждые три минуты на документах меняется уникальный QR-код, по которому с любого смартфона, где установлена "Дія", можно проверить паспорт.

Конечно, есть технические риски использования электронного документа. Например, у вас может отсутствовать подключение к интернету или разрядиться телефон. В таком случае получается, что вы не сможете предъявить паспорт при необходимости.

"Если разрядился телефон – об этом уже должен позаботиться сам человек. Относительно интернета, то там есть тайм-аут. Вы показываете в приложении штрих-код, он считывается другим человеком. Паспорт верифицируется при подключении к интернету. Но там есть ключ, который динамично меняется. То есть в устройстве человека, который хочет проверить паспорт, есть возможность это сделать определенное время и без интернета", – рассказал Чернев.

Сейчас в законопроекте нет наказания за отказ принимать электронные паспорта граждан. По словам нардепа, бизнес и так хочет сотрудничать, поэтому пойдет на встречу клиентам.

"Мы стоим на принципах, чтобы создавать такой продукт, который хотят использовать все бизнесы. Государственные учреждения и так обязательно должны перейти. Но мы видим, что частные компании самостоятельно обращаются и хотят идти в ногу со временем. Санкционности какой-то мы не предусматриваем", – добавил Чернев.