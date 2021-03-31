В Украине узаконили цифровые паспорта: где и как их можно использовать

Антонина Карташева
Антонина Карташева
Общество
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В Украине узаконили цифровые паспорта: где и как их можно использовать

Верховная Рада голосами 302 нардепов приняла законопроект, которым электронный паспорт в приложении "Дія" приравняли к обычному. Уже с 23 августа все организации и учреждения должны будут принимать такой документ от граждан в случае необходимости обработки/подтверждения их персональных данных.

Как работает цифровой паспорт и какие особенности его применения читайте в материале OBOZREVATEL.

Как получить электронный паспорт?

На свой телефон нужно скачать официальное приложение "Дія". Сделать это могут пользователи Android и iPhone. С реестров автоматически подтянутся все документы – паспорт гражданина Украины, загранпаспорт, водительское удостоверение, техпаспорт на авто, идентификационный код и тому подобное.

Однако в электронном варианте будут доступны только те документы, которые имеются в государственных электронных реестрах. Например, что касается обычных паспортов, то "Дія" подтягивает только ID-карты, которые украинцы начали получать с 2015 года. Если же в приложении подтянется только биометрический загранпаспорт, то его по стране можно будет предъявлять для удостоверения личности.

Как выглядит "Дія" при загрузке.
Где можно использовать?

Пользоваться электронным паспортом граждане могут по всей территории Украины – для получения административных услуг, для подтверждения возраста в магазине, для отправки посылок, в банках и даже в поездах и аэропортах.

Сейчас к обслуживанию клиентов с электронными паспортами уже готовы 10 аэропортов: "Борисполь", "Киев", "Харьков", "Одесса", "Львов" имени Данила Галицкого, "Запорожье", "Днепропетровск", "Николаев", "Ивано-Франковск", "Херсон".

С приложением "Дія" официально сотрудничают ПриватБанк, Альфа-Банк, Монобанк, Новая почта, Укрпочта, "Укрзалізниця", Lifecell, Vodafone. А также магазины Цитрус, АТБ, VARUS и другие.

Однако с поездками за границу надо быть осторожными, ведь сработают электронные удостоверения личности только на территории Украины, а дальше нужно иметь бумажные документы, чтобы использовать на территории других государств и вернуться домой. Об этом OBOZREVATEL рассказал член комитета по вопросам цифровой трансформации, нардеп Егор Чернев.

"Исключительно внутри страны работает е-паспорт. Пока у нас нет взаимодействия с другими странами, чтобы они верифицировали наши цифровые паспорта. Но я думаю, что это будет следующим шагом", – сказал нардеп.

Как будут проверять ваш документ?

На каждом из ваших электронных документов есть штрих-код. Считывать его смогут с помощью смартфонов, планшетов, сканеров. Партнер или организация, которая будет сотрудничать с приложением, должна подстроить свою технику, чтобы при сканировании документа получать официальное подтверждение с сервера ГП "Дія". Например, полицейский просканирует ваш паспорт и сразу получит всю официальную проверенную информацию.

В Министерстве цифровой трансформации отмечают и безопасность использования электронного паспорта. Мобильное приложение обновляется каждый час, а каждые три минуты на документах меняется уникальный QR-код, по которому с любого смартфона, где установлена "Дія", можно проверить паспорт.

А если не сработает?

Конечно, есть технические риски использования электронного документа. Например, у вас может отсутствовать подключение к интернету или разрядиться телефон. В таком случае получается, что вы не сможете предъявить паспорт при необходимости.

"Если разрядился телефон – об этом уже должен позаботиться сам человек. Относительно интернета, то там есть тайм-аут. Вы показываете в приложении штрих-код, он считывается другим человеком. Паспорт верифицируется при подключении к интернету. Но там есть ключ, который динамично меняется. То есть в устройстве человека, который хочет проверить паспорт, есть возможность это сделать определенное время и без интернета", – рассказал Чернев.

Что будет, если принять ваш цифровой паспорт откажутся?

Сейчас в законопроекте нет наказания за отказ принимать электронные паспорта граждан. По словам нардепа, бизнес и так хочет сотрудничать, поэтому пойдет на встречу клиентам.

"Мы стоим на принципах, чтобы создавать такой продукт, который хотят использовать все бизнесы. Государственные учреждения и так обязательно должны перейти. Но мы видим, что частные компании самостоятельно обращаются и хотят идти в ногу со временем. Санкционности какой-то мы не предусматриваем", – добавил Чернев.

  • Украина – первая страна в мире, которая запустила цифровые паспорта и законодательно приравняла их к обычным документам.

  • В Минздраве анонсировали, что вскоре введут в действие электронный больничный, который сначала будет функционировать вместе с бумажным вариантом.

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