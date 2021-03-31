В Україні узаконили цифрові паспорти: де і як їх можна використовувати

Верховна Рада голосами 302 нардепів ухвалила законопроєкт, яким електронний паспорт у додатку "Дія" прирівняли до звичайного. Уже з 23 серпня всі організації та установи повинні будуть приймати такий документ від громадян у разі необхідності обробки/підтвердження їхніх персональних даних.

Як працює цифровий паспорт і які особливості його застосування читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

На свій телефон потрібно завантажити офіційний додаток "Дія". Зробити це можуть користувачі Android та іPhone. З реєстрів автоматично підтягнуться всі документи – паспорт громадянина України, закордонний паспорт, водійське посвідчення,техпаспорт на авто, ідентифікаційний код тощо.

Проте в електронному варіанті будуть доступні лише ті документи, які наявні в державних електронних реєстрах. Наприклад, щодо звичайних паспортів, то "Дія" підтягує лише ID-картки, які українці почали отримувати з 2015 року. Якщо ж у додатку підтягнеться лише біометричний закордонний паспорт, то його по країні також можна буде показувати для посвідчення особи.

Користуватися електронним паспортом громадяни можуть по всій території України – для отримання адміністративних послуг, для посвідчення віку в магазині, для відправлення посилок, у банках і навіть потягах та аеропортах.

Наразі до обслуговування клієнтів з електронними паспортами вже готові 10 аеропортів: "Бориспіль", "Київ", "Харків", "Одеса", "Львів" імені Данила Галицького, "Запоріжжя", "Дніпропетровськ", "Миколаїв", "Івано-Франківськ", "Херсон".

Із додатком "Дія" офіційно співпрацюють ПриватБанк, Альфа-Банк, Монобанк, Нова пошта, Укрпошта, Укрзалізниця, Lifecell, Vodafone. А також магазини Цитрус, АТБ, VARUS та інші.

Проте з поїздками за кордон треба бути обережними, адже спрацюють електронні посвідчення особи лише на території України, а далі потрібно мати паперові документи, щоб використовувати на території інших держав і повернутися додому. Про це OBOZREVATEL розповів член комітету з питань цифрової трансформації, нардеп Єгор Чернєв.

"Винятково всередині країни працює е-паспорт. Поки що у нас немає взаємодії з іншими країнами, щоб вони верифікували наші цифрові паспорти. Але я думаю, що це буде наступним кроком", – сказав нардеп.

На кожному з ваших електронних документів є штрих-код. Зчитувати його зможуть за допомогою смартфонів, планшетів, сканерів. Партнер чи організація, яка співпрацюватиме з додатком, повинна підлаштувати свою техніку, щоб під час сканування документа отримувати офіційне підтвердження з сервера ДП "Дія". Наприклад, поліцейський просканує ваш паспорт і відразу отримає всю офіційну перевірену інформацію.

У Міністерстві цифрової трансформації наголошують і на безпеці використання електронного паспорта. Мобільний застосунок оновлюється щогодини, а кожні три хвилини на документах змінюється унікальний QR-код, за яким з будь-якого смартфону, де встановлено "Дію", можна перевірити паспорт.

Звичайно, є технічні ризики використання електронного документа. Наприклад, у вас може бути відсутнім підключення до інтернету або розрядитися телефон. У такому разі виходить, що ви не зможете показати паспорт за необхідності.

"Якщо розрядився телефон – про це вже має потурбуватися сама людина. Щодо інтернету, то там є тайм-аут. Ви показуєте в додатку штрих-код, він зчитується іншою людиною. Паспорт верифікується з під'єднанням до інтернету. Але там є ключ, який динамічно змінюється. Тобто у пристрої людини, яка хоче перевірити паспорт, є можливість це зробити певний час і без інтернету", – розповів Чернєв.

Зараз у законопроєкті немає покарання за відмову приймати електронні паспорти громадян. За словами нардепа, бізнес і так хоче співпрацювати, тому піде назустріч клієнтам.

"Ми стоїмо на засадах, щоб створювати такий продукт, який хочуть використовувати всі бізнеси. Державні установи і так обов'язково мають перейти. Але ми бачимо, що приватні компанії самостійно звертаються і хочуть іти в ногу з часом. Санкційності якоїсь ми не передбачаємо", – додав Чернєв.