В Україні узаконили цифрові паспорти: де і як їх можна використовувати

Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Суспільство
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В Україні узаконили цифрові паспорти: де і як їх можна використовувати

Верховна Рада голосами 302 нардепів ухвалила законопроєкт, яким електронний паспорт у додатку "Дія" прирівняли до звичайного. Уже з 23 серпня всі організації та установи повинні будуть приймати такий документ від громадян у разі необхідності обробки/підтвердження їхніх персональних даних.

Як працює цифровий паспорт і які особливості його застосування читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Як отримати електронний паспорт?

На свій телефон потрібно завантажити офіційний додаток "Дія". Зробити це можуть користувачі Android та іPhone. З реєстрів автоматично підтягнуться всі документи – паспорт громадянина України, закордонний паспорт, водійське посвідчення,техпаспорт на авто, ідентифікаційний код тощо.

Проте в електронному варіанті будуть доступні лише ті документи, які наявні в державних електронних реєстрах. Наприклад, щодо звичайних паспортів, то "Дія" підтягує лише ID-картки, які українці почали отримувати з 2015 року. Якщо ж у додатку підтягнеться лише біометричний закордонний паспорт, то його по країні також можна буде показувати для посвідчення особи.

Як виглядає "ДІя" під час завантаження.
Де можна використати?

Користуватися електронним паспортом громадяни можуть по всій території України – для отримання адміністративних послуг, для посвідчення віку в магазині, для відправлення посилок, у банках і навіть потягах та аеропортах.

Наразі до обслуговування клієнтів з електронними паспортами вже готові 10 аеропортів: "Бориспіль", "Київ", "Харків", "Одеса", "Львів" імені Данила Галицького, "Запоріжжя", "Дніпропетровськ", "Миколаїв", "Івано-Франківськ", "Херсон".

Із додатком "Дія" офіційно співпрацюють ПриватБанк, Альфа-Банк, Монобанк, Нова пошта, Укрпошта, Укрзалізниця, Lifecell, Vodafone. А також магазини Цитрус, АТБ, VARUS та інші.

Проте з поїздками за кордон треба бути обережними, адже спрацюють електронні посвідчення особи лише на території України, а далі потрібно мати паперові документи, щоб використовувати на території інших держав і повернутися додому. Про це OBOZREVATEL розповів член комітету з питань цифрової трансформації, нардеп Єгор Чернєв.

"Винятково всередині країни працює е-паспорт. Поки що у нас немає взаємодії з іншими країнами, щоб вони верифікували наші цифрові паспорти. Але я думаю, що це буде наступним кроком", – сказав нардеп.

Як перевірятимуть ваш документ?

На кожному з ваших електронних документів є штрих-код. Зчитувати його зможуть за допомогою смартфонів, планшетів, сканерів. Партнер чи організація, яка співпрацюватиме з додатком, повинна підлаштувати свою техніку, щоб під час сканування документа отримувати офіційне підтвердження з сервера ДП "Дія". Наприклад, поліцейський просканує ваш паспорт і відразу отримає всю офіційну перевірену інформацію.

У Міністерстві цифрової трансформації наголошують і на безпеці використання електронного паспорта. Мобільний застосунок оновлюється щогодини, а кожні три хвилини на документах змінюється унікальний QR-код, за яким з будь-якого смартфону, де встановлено "Дію", можна перевірити паспорт.

А якщо не спрацює?

Звичайно, є технічні ризики використання електронного документа. Наприклад, у вас може бути відсутнім підключення до інтернету або розрядитися телефон. У такому разі виходить, що ви не зможете показати паспорт за необхідності.

"Якщо розрядився телефон – про це вже має потурбуватися сама людина. Щодо інтернету, то там є тайм-аут. Ви показуєте в додатку штрих-код, він зчитується іншою людиною. Паспорт верифікується з під'єднанням до інтернету. Але там є ключ, який динамічно змінюється. Тобто у пристрої людини, яка хоче перевірити паспорт, є можливість це зробити певний час і без інтернету", – розповів Чернєв.

Що буде, якщо прийняти ваш цифровий паспорт відмовляться?

Зараз у законопроєкті немає покарання за відмову приймати електронні паспорти громадян. За словами нардепа, бізнес і так хоче співпрацювати, тому піде назустріч клієнтам.

"Ми стоїмо на засадах, щоб створювати такий продукт, який хочуть використовувати всі бізнеси. Державні установи і так обов'язково мають перейти. Але ми бачимо, що приватні компанії самостійно звертаються і хочуть іти в ногу з часом. Санкційності якоїсь ми не передбачаємо", – додав Чернєв.

  • Україна – перша країна у світі, яка запустила цифрові паспорти та законодавчо прирівняла їх до звичайних документів.

  • В МОЗ анонсували, що незабаром запровадять електронний лікарняний, який спершу функціонуватиме разом із паперовим варіантом.

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