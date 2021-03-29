У МОЗ анонсували електронний лікарняний: як буде працювати

В Україні найближчим часом запустять в дію електронний лікарняний, які спершу буде функціонувати разом з паперовим варіантом.

Про це на брифінгу у понеділок, 29 березень, розповів заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку, цифровий трансформації і цифровізації Ярослав Кучер. Він зазначив, що реалізація е-лікарняного вже на завершальній стадії.

"МОЗ спільно з партнерами, зокрема Мінсоцполітики, Нацслужбою здоров'я, Фондом соцстрахування та іншими, завершують розробку цільової моделі впровадження електронних листів непрацездатності, тобто розробку функціоналу, який забезпечить запуск електронних лікарняних з повною інтеграцією в електронну систему охорони здоров'я", – повідомив чиновник.

Кучер додав, що для отримання е-лікарняного пацієнтові потрібно бути в електронній системі охорони здоров'я, де вже вказані його дані та є історія звернень до медиків.

"Ми повинні бачити, хто виписав, коли, який діагноз, чи звертався раніше пацієнт до лікаря, або він вчора з'явився в системі і лікар просто за своїм бажанням виписує ці листи ... Для того, щоб знизити всі ризики, нам було важливо, щоб це стало електронно", – пояснив заступник міністра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава МОЗ Максим Степанова сказав, що вже розроблені відповідні механізми і спільно з Пенсійним фондом впроваджена модель використання електронних лікарняних.