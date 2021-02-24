В Украине запустили интерактивную карту пунктов бесплатного тестирования на COVID-19

В Украине появилась интерактивная карта пунктов, где можно бесплатно пройти тестирование на COVID-19.

В этих учреждениях также можно сделать быстрый тест на антиген SARS-CoV-2. Проект запустило Министерство здравоохранения. Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья на странице в Facebook.

В ЦОЗ указали, что к концу января в Украине функционировало 2373 пункта бесплатного ПЦР-тестирования на коронавирус, 65 из них – в Киеве.

Украинцам предлагают ввести свой домашний адрес, чтобы найти ближайшую точку, где можно провериться на коронавирус.

"Сделай тест – останови пандемию COVID-19", – призвали в ЦОЗ.

Интерактивная карта, разработанная Минздравом, доступна по ссылке.

Напомним, в Киеве бесплатный тест на COVID-19 жители города могут сдать в 71 специально обустроенном пункте, заявлял ранее мэр столицы Виталий Кличко.

В Украине коронавирус за прошедшие сутки, 23 февраля, подтвердили еще у 5850 человек, в том числе заболели 316 детей и 271 медик. Еще 152 украинца умерли от последствий заражения COVID-19, а 3645 вылечились. Две области оказались в лидерах по приросту заражений.

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