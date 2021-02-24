В Киевской области началась вакцинация от COVID-19. Фото первого врача с прививкой

В Броварах на Киевщине в среду, 24 февраля, началась вакцинация привезенным в Украину препаратом производства Oxford /AstraZeneca (Covishield).

Как сообщили в пресс-службе Киевской ОГА, первой прививку от коронавируса получила врач Татьяна Шульженко (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Она работает заведующей взрослого инфекционного отделения в Броварской многопрофильной клинической больницы.

"Мы, медицинские работники, каждый день видим последствия COVID-19. Вакцинация формирует иммунитет к вирусу и помогает предупредить инфицирование. Однако даже если вы и заболеете, то перенесете болезнь значительно легче. Именно поэтому я приняла для себя решение получить прививки и даже успела сделать это в самом начале прививочной кампании в области", – сообщила Шульженко.

В Киевской ОДА уточнили, что первую волну вакцинации в регионе планируют завершить уже через две-три недели.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Министерство здравоохранения Украины выделило для Киева 42 600 доз вакцин производства Oxford /AstraZeneca (Covishield) от короновируса.