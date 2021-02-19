Кличко рассказал, где в Киеве можно сдать бесплатный тест на COVID-19

В Киеве бесплатный тест на COVID-19 жители города могут сдать в 71 специально обустроенном пункте.

Мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга в пятницу, 19 февраля, отмети, что бы не платить за анализы киевляне должны получить направление от врача.

"Киев – первый в Украине по уровню тестирования на COVID-19. Сегодня этот показатель в столице – 207 тестов на 100 тысяч населения. Мы делаем все возможное, чтобы упростить процедуру тестирования. Теперь, по направлению врача, анализ на коронавирус можно сдать в 71 пункте. Они созданы в амбулаторных коммунальных заведениях столицы, на базе 42 медучреждений", – отметил Кличко.

Мэр Киева добавил, что медицинские бригады продолжают брать материал для тестирования и у пациентов дома. У определенных групп населения и по направлению семейных врачей. В частности, у инвалидов и пожилых людей.

Глава КГГА напомнил, что с начала пандемии в столице работают отдельные бригады скорой помощи, специализирующихся на вызовах к больным с подозрением на коронавирус. Их сегодня в Киеве – 25. Всего в столице ежесуточно работают 167 бригад скорой помощи днем ​​и 142 – ночью.

Кличко уточнил, что только за последние две недели медики совершили более 18 200 выездов. Из них более 1200 – к больным с подозрением на COVID-19. Госпитализировали с диагнозом коронавирус 242 человека.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Киевский городской совет стал первым городским советом в Украине, который выделил средства на закупку вакцины от коронавируса.