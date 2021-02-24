Стало известно, сколько доз вакцины от COVID-19 получил Киев

Министерство здравоохранения Украины выделило для Киева 42 600 доз вакцин производства Oxford /AstraZeneca (Covishield) от короновируса.

Как сообщили в пресс-службе КГГА, медучреждения столицы готовы к старту кампании по вакцинации против COVID-19.

Для этого в Киеве сформировано 15 мобильных бригад по иммунизации. Медики мобильных бригад уже прошли и продолжают проходить соответствующее обучение по иммунизации от COVID-19 вакцинами от Pfizer, BioNTech и AstraZeneca.

Кроме того, подготовлены 120 временных пунктов вакцинации в учреждениях здравоохранения и интернатах, а также 120 дополнительных стационарных пунктов вакцинации от COVID-19. Первыми будут вакцинированы медики – списки тех, кто получат прививки в первую очередь, уже верифицированы.

Это члены мобильных бригад, медики, работающие в больницах с больными COVID-19, сотрудники лабораторий, где проводится анализ на выявление вируса, работники экстренной медицинской помощи и медики других учреждений здравоохранения.

Также идет активная подготовка к вакцинации пожилых людей (85+). Вакцинация является добровольной и бесплатной.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Черкасская область 24 февраля первой среди регионов Украины получила вакцину от коронавируса AstraZeneca. Прививку уже сделали первому врачу – Горенко Евгению Васильевичу.