Первый вакцинированный против коронавируса украинец рассказал о самочувствии

Медик из Черкасс Евгений Горенко, который стал первым в Украине человеком, вакцинированным против коронавируса, рассказал о том, как прошла процедура и о своем самочувствии после нее.

По словам Горенко, перед вакцинацией каждому медработнику подробно объяснили, как и для чего она проводится. У всех получили согласие на проведение прививки (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Немножко волнуюсь, исторический момент. Мне выпала честь быть первым в Украине вакцинированным. Ничего страшного в этом нет. Спрашивают, нужна ли вакцинация? Вакцинация сегодня является маркером цивилизованного человека. Чтобы вакцина имела свой эффект на определенной территории, нужно, чтобы было провакцинировано минимум 70%", – сказал медик.

Горенко отметил, что при введении вакцины больно ему не было, а после он не почувствовал никаких симптомов осложнений.

"Нет никаких страшных осложнений, о которых в сети много рассказывали, слава богу, я не чувствую. Я ничего не почувствовал, кроме самого момента инъекции", – рассказал мужчина.

Он добавил, что вакцинация – это необходимая мера, и сравнил ее с амуницией для военных на фронте. По мнению медика, лучше предупредить болезнь, чем потом бороться с ней.

По состоянию на 15:00 в Черкассах привили уже 30 медработников из 100 запланированных.

Напомним, Черкасская область 24 февраля первой среди регионов Украины получила вакцину против коронавируса от компании AstraZeneca (CoviShield).

Первым в Украине получил прививку против коронавируса вакциной от AstraZeneca медик Евгений Горенко. Всего до 13:30 24 февраля вакцинировались десять граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заверил, что государство обеспечено необходимым количеством доз вакцины для старта кампании иммунизации населения.