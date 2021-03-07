Названы семь самых легендарных ненайденных сокровищ Украины

В сети назвали семь исторических персон, в свое время владеющих многими сокровищами, которые не удалось отыскать и по сей день.

Об этом пишет издание Всвіті. В частности, это украинские гетманы Петр Сагайдачный, Богдан Хмельницкий, Павел Полуботок, Иван Мазепа, которые считались одними из самых богатых людей. К примеру, сам Шведский король занимал денег у Мазепы, а если вернуть сейчас деньги Полуботка с английского банка украинцам, то на каждого жителя пришлось бы по 38 килограммов золота.

1. Сокровища гетмана Павла Полуботка

Когда царская власть пришла конфисковывать имущество Полуботка – они не нашли ни одной ценной вещи. Документы свидетельствуют, что предчувствуя, он переправил большую часть своих богатств в Англию, где не просто их спрятал, а разместил под проценты в одном из банков. Все же еще несколько частей от сокровищ остались в Украине. Некоторые ученые считают, что те до сих пор спрятаны где-то в окрестностях Глухова – бывшей резиденции Полуботка.

По подсчетам ученых, вес сокровищ – по 38 кг на каждого жителя Украины. По политическим мотивам Советская власть к июле 1986 года заявила, что не имеет никаких претензий к английской стороне и не претендует ни на одну копейку гетманского сокровища.

2. Сокровища гетмана Петра Сагайдачного

Согласно историческим свидетельствам, Сагайдачный был еще одним из богатейших людей того времени. За его первый морской поход в 1606 году было собрано около 180 тысяч злотых и бесчисленное количество тюков товаров, вывезенных от турок. К сожалению документальных источников о том, кому достались сокровища Сагайдачного после его смерти не обнаружено.

3. Библиотека Ярослава Мудрого

По одним источникам библиотека насчитывала "несметное количество" книг. Практически все подарки тех времен, кроме всего прочего, включали роскошные рукописные книги со всей Европы. Факт того, что библиотека сгорела во время татаро-монгольского нашествия тоже не подтвержден.

Как пишет издание, искать летописи нужно среди монахов. Сторонники одной из версий практически достоверно уверены, что книги до сих пор таятся в подземельях Межигорского монастыря под строгим обетом молчания.

4. Клейноды Даниила Галицкого

Одна только корона Галицкого – это единственный в мировой истории знак верховной власти полученный православным князем от римского католического престола Святого Петра. Никаких предположений об их существовании так и не оказалось.

5. Сокровища гетмана Богдана Хмельницкого

Для Хмельницкого привозили тысячи таллеров, припасов и товаров из разных городов – огромные ценности из многочисленных благородных имений и замков направлялись в Киев, Чигирин и в Сабитов, усадьбу гетмана.

Многие историки считают, что сокровища Хмельницкого находятся в подвалах Чигиринской крепости. А учитывая тот факт, что в 1678 году она была взорвана (то есть всего через 20 лет после смерти гетмана), остается надежда, что кладоискатели не успели добраться до главной сокровищницы великого Гетмана.

6. Миллионы Фридриха Фальц-Фейна

Его называют овечьим королем. Именно он основал заповедник Аскания-Нова. Остается только догадываться сколько денег хранилось в имении легендарной семьи. История говорит только о том, что сокровища, которые еще за неделю до революции 1918 года хранились в подвалах, таинственно исчезли с приходом атаманов.

7. Сокровища Ивана Мазепы

Мазепа остался в истории Украины и всей Восточной Европы легендарной личностью. К тому же еще и сказочно богатой. Всего за свою жизнь Мазепа получил не один орден и заслуги, но примечательно, что ни один из них так и не был обнаружен. Реальная стоимость этих вещей сейчас может оценивается в сотни тысяч долларов каждая.

Только в Украине резиденций у Мазепы было целых четыре, а в Батурине у гетмана хранились несметные сокровища. О том где они сейчас ломают голову не только историки, но и сотни кладоискателей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Государственном историческом музее РФ нашлись 57 драгоценных предметов из Софийского и Успенского соборов Киева.