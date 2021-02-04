ОПЗЖ приняла резолюцию об инициировании импичмента Зеленскому

Политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" инициировала импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому с формулировкой "за грубые и систематические нарушения Конституции и законодательства Украины.

Соответствующая резолюция публикована на сайте политсилы. Решение принято на XXIV съезде ОПЗЖ, который прошел в четверг, 4 февраля.

В документе говорится, что его делегаты осуждают "антиконституционные и противоправные действия" Зеленского, который своим указом №43/2021 от 2 февраля 2021 года ввел персональные санкции против народного депутата Украины, члена политсовета совета партии Тараса Козака и заблокировал работу трех телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

По мнению членов ОПЗЖ, подписанием данного указа Зеленский "грубо нарушил Конституцию и законы Украины", "взял на себя роль суда и вышел за пределы своих конституционных полномочий".

"Считаем это нападением на демократию, свободу слова и попыткой установления диктатуры", – говорится в резолюции.

Делегаты съезда постановили: депутатской фракции ОПЗЖ в Верховной Раде начать процедуру отстранения Зеленского от должности президента Украины в порядке импичмента, областным партийным организациям – начать сбор подписей в поддержку этого.

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