ОПЗЖ приняла резолюцию об инициировании импичмента Зеленскому
Политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" инициировала импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому с формулировкой "за грубые и систематические нарушения Конституции и законодательства Украины.
Соответствующая резолюция публикована на сайте политсилы. Решение принято на XXIV съезде ОПЗЖ, который прошел в четверг, 4 февраля.
В документе говорится, что его делегаты осуждают "антиконституционные и противоправные действия" Зеленского, который своим указом №43/2021 от 2 февраля 2021 года ввел персональные санкции против народного депутата Украины, члена политсовета совета партии Тараса Козака и заблокировал работу трех телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.
По мнению членов ОПЗЖ, подписанием данного указа Зеленский "грубо нарушил Конституцию и законы Украины", "взял на себя роль суда и вышел за пределы своих конституционных полномочий".
"Считаем это нападением на демократию, свободу слова и попыткой установления диктатуры", – говорится в резолюции.
Делегаты съезда постановили: депутатской фракции ОПЗЖ в Верховной Раде начать процедуру отстранения Зеленского от должности президента Украины в порядке импичмента, областным партийным организациям – начать сбор подписей в поддержку этого.
Как сообщал OBOZREVATEL:
2 февраля Зеленский своим указом ввел персональные санкции СНБО против правой руки главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука – Козака и его каналов 112, NewsOne, ZIK. Ограничительные меры применяются на 5 лет.
Представители медиа, которые попали под санкции, назвали это "расправой над неугодными СМИ".
В Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания уточнили, что лицензии заблокированных телеканалов продолжают действовать, поскольку аннулировать их можно только в судебном порядке.
Выяснилось, что эти каналы финансируются компанией из отдельных районов Луганской области.
Украинцы поддержали блокировку телеканалов Медведчука.
В Европейском Союзе "чрезвычайно положительно" отнеслись к введению украинским правительством санкций. Решение также поддержали в США.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что понимает обеспокоенность международных журналистов санкциями в отношении телеканалов из окружения кума президента РФ Владимира Путина Медведчука. Однако призвал учитывать украинские исключительные обстоятельства, в частности войну, и тщательно изучить контент вышеупомянутых каналов.