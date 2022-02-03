С регулировкой света и сенсорными кнопками: появились фото новых купейных вагонов УЗ

Компания "Укрзалізниця" получила пять новых купейных вагонов производства Крюковского вагоностроительного завода. Они оборудованы системами видеонаблюдения, сенсорными кнопками в туалетах и регулировкой освещения.

Вагоны были заказаны в 2021 году на средства из государственного бюджета. Они пополнят состав поезда Харьков – Рахов (№15/16), сообщили в пресс-службе УЗ.

В новые вагоны добавили:

контрастные маркировки для пассажиров, имеющих нарушение зрения;

возможность управлять освещением в купе с помощью пульта;

бесконтактные кнопки для слива в туалетах.

Видео дня

В вагонах есть кулеры с питьевой водой, кнопки вызова проводника, индикаторы занятости туалетов, сигнализация дверей, кондиционеры. Кроме того, вагоны оборудованы системами видеонаблюдения, столиками для пеленания малышей, вакуумными туалетами, USB-портами и розетками.

Напомним, что недавно "Укрзалізниця" открыла зону отдыха Business&Family Lounge на Центральном железнодорожном вокзале Киева. Для граждан будут доступны бар-зона, библиотека, коворкинг-зона и другие локации. Стоимость часа пребывания в Business&Family Lounge – 250 гривен, а для пассажиров первого класса Интерсити/Интерсити+ и СВ – 150 гривен.

Ранее нардеп Юлия Гришина сообщила, что УЗ намерена заказать консалтинговые услуги, которые могут стать самыми дорогими в истории Украины, а будет "выполнять" их фирма, ранее работавшая с Россией. Речь идет о выделении суммы более 304 миллионов гривен (€10 млн).

Кроме колоссальной суммы, которую УЗ хочет выложить на то, что самостоятельно должны выполнять ее высокооплачиваемые менеджеры, в таком возможном "соглашении" руководства больше всего настораживает момент для безопасности государства, отметила нардеп.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что "Укрзалізниця" планирует передать пассажирские перевозки в управление компании Deutsche Bahn Engineering&Consulting. Произойдет это в 2022 году. Так Украина фактически повторит опыт Казахстана, тоже передавшего свои железнодорожные пассажирские перевозки Германии.

Как сообщал OBOZREVATEL: