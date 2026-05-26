У россиян страшная истерика. Лавров звонит Рубио и говорит забирайте посольство из Киева, все топают ножками и рисуют апокалипсис для столицы Украины. Старобельск становится второй Одессой имени 2-го мая. Взрослых мужчин пилотов дронов будут хоронить как невест в платьях. Что происходит?

Лето 2025 года: пока тепло россияне отвлекаются от атаки на энергетику и атакуют Киев, фокусируясь на военных заводах и производителях дронов.

Лето 2026 года: пока тепло россияне отвлекаются от атаки на энергетику и атакуют Киев, фокусируясь на военных заводах и производителях дронов. И устраивают истерику, уверяя, что эти удары это страшная месть и что Киев теперь обречен и что дипломаты должны уехать.

Что случилось? Почему имеем истерическое дополнение? Зачем это все? Ведь сущность ударов не меняется. И сила их зависит исключительно от способности. Чем могут тем и бьют.

И да, на этот раз немного больше баллистики. Но в прошлом году нас больше пугали сотни и сотни шахедов. И мысль, что так будет каждую ночь и это не остановить.

Россияне и тогда и сейчас били на полную мощность. Били по украинскому ВПК, потому что это угроза.

Но есть теперь и истерика? Для кого она?

Скорее всего для простых и не очень простых россиян. Не так просто это все сопровождается нашествием ботов в соцсетях, которые рассказывают, что вот что может Путин, что вот вы зря смеялись, что он не может Киев за три дня. Что он может...

Такая манера мужчины импотента, который бьет свою жену потому что уже не способен ее удовлетворить.

Миллионы статей за последние недели о настроениях в России. Каждое уважаемое западное издание написало, что Путин чувствует себя слабым, что окружение разочаровано, что общество фрустрировано. И на эту слабость Путин должен ответить. Потому что в России диктатор не может быть слабым. Это смертельно опасно.

Может ли он ответить на линии фронта? Нет, там российская армия стагнирует.

Может ли он опрокинуть стол и напасть на страну НАТО? Это стремно. Тем более, не очень разумно открывать второй фронт когда на первом дела идут плохо.

Напасть из Беларуси? Такая себе задача - лезть теми же силами через заминированные леса. Новых то солдат у него нет, а белорусы еще те воины и точно не горят желанием умирать за старого пердуна из Кремля из-за его импотенции. А еще и Лукашенко сопротивляется.

И что остается? Демонстрация силы. Через истерику. Те же обстрелы, но с вниманием на них. Усиленные не ракетами, а словами. Которые должны убедить всех вокруг Кремля, что Путин силен. Как никогда. И что не время смотреть лебединое озеро.

Может ли это быть зеркалом нашего давления во время парада? Россияне больны, поэтому это может быть одним из ответов. Разница лишь в том, что украинские способности существенно выросли и мы могли это делать в этом году, а российские способности такие как и были.

А что мы? А для нас ничего нового. Это было уже. Это не должно повлиять на украинское сопротивление. И не изменит наше мнение ни о Путине, ни о россиянах.