'Укрзалізниця' хочет заказать самые дорогие консалтинговые услуги в истории страны: потратят более 304 млн грн

Компания "Укрзалізниця" намерена заказать консалтинговые услуги, которые могут стать самыми дорогими в истории Украины, а "выполнять" их будет фирма, ранее работавшая с Россией. Речь идет о выделении суммы более 304 миллионов гривен (€10 млн).

Об этом сообщила народный депутат от партии "Слуга народа" Юлия Гришина в Facebook. Она подчеркнула, что кроме колоссальной суммы, которую УЗ хочет выложить на то, что самостоятельно должны выполнять ее высокооплачиваемые менеджеры, в таком возможном "соглашении" руководства больше всего настораживает момент для безопасности государства.

"Угроза Украине со стороны России, попытка Германии помешать поставке оружия в Украину и защита "Северного потока-2" заставляет думать и над тем, что и с западного фланга не все дружески и партнерски настроены к нашему государству. Но руководители УЗ, судя по всему, не слишком обеспокоены такими "мелочами", – выразила убеждение парламентарий.

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Гришина уточнила, якобы тендер на закупку консультационных услуг по модернизации вертикали пассажирских перевозок акционерное общество "Украинская железная дорога", по многим признакам, может быть прописан под одного конкретного исполнителя. По ее словам, это немецкая консалтинговая фирма Deutsche Bahn Engineering&Consulting, уже предоставлявшая подобные услуги в Российской Федерации. Среди ее экспертов, которые, вероятно, будут работать над проектом в УЗ, есть россияне и белорусы.

"В 2021 году менеджеры УЗ уже провернули похожее "соглашение" и, без тендера, через подконтрольный завод, купили консультационные услуги на сумму €831 тыс. у Deutsche Bahn Engineering&Consulting. И сделали это с нарушениями, что указано в финальном Отчете нашего Временной следственной комиссии (ВСК)", – заявила "слуга".

Она напомнила, что "Укрзалізниця" является стратегическим предприятием, в том числе и для обороноспособности нашего государства. Потому как глава ВСК по вопросам УЗ, а в первую очередь как гражданка Украины, поинтересовалась у руководства компании:

доступ к каким документам и информации о стратегическом АО уже получили и могут получить эксперты немецкой фирмы;

как обрабатывается и хранится полученная информация;

прошли ли эксперты Deutsche Bahn Engineering&Consulting, которые ежедневно бывают на стратегических объектах АО "УЗ", надлежащую проверку;

и кто гарантирует, что не произойдет утечки информации или каких-либо действий, которые нанесут ущерб безопасности государства.

Гришина сообщила, что 24 января от имени ВСК уже были отправлены соответствующие письма в "Укрзалізницю" и Службу безопасности Украины, в которых потребовано получение более подробной информации относительно этих соглашений и закупок. А на 25 января в "Слуге народа" запланировано финальное заседание следственной комиссии, где будут голосовать конечный отчет.

"Мы, как ВСК, завершаем свою работу в рамках проведения заседаний. Четко названы причины и виновники кризиса в УЗ. Изложены четкие рекомендации, что делать, чтобы железная дорога не была сдерживающим фактором для экономики. Если кто-то думает, что после завершения работы ВСК начнется спокойная жизнь у тех, кто грабит УЗ, нет. Забудьте о покое, контроля не станет меньше", – предупредила нардепк.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре прошлого года министр инфраструктуры Александр Кубраков рассказал, что "Укрзалізниця" планирует передать пассажирские перевозки в управление компании Deutsche Bahn Engineering&Consulting. Произойдет это в 2022 году. Так Украина фактически повторит опыт Казахстана, тоже передавшего свои железнодорожные пассажирские перевозки Германии.