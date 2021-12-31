Душ, бар-зона и библиотека: на ж/д вокзале в Киеве открыли зону отдыха. Фото

Компания "Укрзалізниця" открыла зону отдыха Business&Family Lounge на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве. Для граждан будут доступны бар-зона, библиотека, коворкинг-зона и другие локации.

Лаунж расположен на первом этаже ж/д вокзала и имеет отдельный вход с Вокзальной площади с восточной стороны. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".

"Пространство было переоборудовано для удобства пассажиров, путешествующих по работе или просто нуждающихся в удобном месте для ожидания рейса с возможностью подключения к скоростному интернету, подзарядке гаджетов и с качественным кофе. В распоряжении гостей лаунжа есть коворкинг-зона и переговорная комната", – говорят в компании.

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Также зона отдыха специально обустроена для пассажиров с детьми. Так, для них будет доступна большая комната с мягкой игровой поверхностью, гардероб, пеленальный столик и детское меню.

Помимо этого, лаунж имеет просторную зону отдыха и бар-зону с кофе Idealist. Расположена библиотека, душевые комнаты и даже зона чистки обуви.

Wi-Fi со скоростным интернетом является бесплатным для посетителей. Один час пребывания в лаунже будет стоить 250 грн, а для пассажиров первого класса Интерсити/Интерсити+ и СВ – 150 грн. Отмечается, что в следующем году компания "Укрзалізниця" собирается открыть такие же зоны отдыха на ж/д вокзалах в других больших городах страны.

Как ранее писал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" запустила поезд по маршруту Львов – Ясиня – Львов. Так, пассажиры могут меньше чем за 5 часов доехать до станции Татаров, а затем автобусными шаттлами за 20 минут добраться до горнолыжного курорта "Буковель". Это далеко не единственный рейс, который "Укрзалізниця" ввела на время новогодних и рождественских праздников. Ранее был введен целый ряд направлений в Западную Украину.