Казахстан и Армения выпадают из российской орбиты стремительным булыжником. Сначала глава Казахстана Токаев поиздевался над путиным: когда пу заявил, что Казахстан - страна русскоязычная, Токаев косо улыбнулся и перешел на казахских. А дальше уже операторы наслаждались сценой "путин и его подельники ищут наушники, чтобы понять, что говорит представитель "туземного русскоязычного народа".

Токаев повторил прецедент Назарбаева на саммите СНГ-2013. Тогда Назарбаев возглавил антипутинский бунт, заявив, что от Таможенного союза хорошо только россии, а все остальные страны - в проигрыше.

Теперь и Токаев, явный несторонник Назарбаева, человек из другого клана, якобы поддержанный россией, пышной метлой загнал путина под юрту.

Их примеру последовал армянский премьер Пашинян. Сначала с ехидцей заявил, что в россии и белоруссии с их отключениями связи скоро и телевизоров не будет - и отказался с ними выйти на телемост.

Потом сообщил, что Армения - свободная страна с вольным интернетом, где людей не арестовывают за политические взгляды. И напомнил, что место Армении - в Евросоюзе.

И это - хорошие новости. Пророссийские латанное-перелатанное одеяло распадается, "подбрюшье" ее ноет, Кавказ снова напоминает о себе.

Думаю, последними на волю стартанут чеченцы, которые, закормленные российскими деньгами, временно затихли, но не забыли, как Грозный стерла с карты российская власть.

Среди первых стартующих окажется Казань. Татары уже давно и вголос говорят о том, что им надоела российская "вселенская владычица".

То есть процесс распада рф и отхода от нее "союзников" идет - рывкообразно, но быстрым темпом.

Ждем, когда эти рывки станут лавиной.

На фото: такой сценарий распада россии просчитал, как ни странно, РАН в 2019 году.