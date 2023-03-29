''Профессиональная'' провокатор с богатым опытом: появились детали о ''верующей'', которая бросилась защищать УПЦ МП. Фото и видео

"Преданной верующей", которая бросилась защищать якобы "право" УПЦ МП оставаться в Киево-Печерской лавре, оказалась известная провокаторша Виктория Кохановская. Под видом правозащитницы она занимается провокациями в отношении верующих ПЦУ и "спамит" правоохранителей безосновательными заявлениями о якобы "ущемлении прав" московской церкви.

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Об этом пишут украинские СМИ. Как отмечается, 39-летняя Кохановская – родом из Каменец-Подольского Хмельницкой области. О ее попытках защищать УПЦ Московского патриархата известно уже давно (чтобы посмотреть все фото и видео, доскролльте новость до конца).

Эти попытки называют не чем иным, как желанием пробиться к "церковному корыту".

В частности, известно, что летом 2022 года Кохановская организовала 12 автобусов с "группой поддержки" с целью заблокировать присоединение к ПЦУ громады Свято-Михайловского храма в Рожище на Волыни. Причем в "группе поддержки" были замечены даже новорожденные.

Кроме того, "активистка" требовала от полиции возбудить уголовное дело против городского головы Рожища и угрожала полицейскому. В сеть попал перехват ее разговора с правоохранителем, судя по которому Кохановская употребляла нецензурную лексику, хотя ранее утверждала, что верующие не могут так выражаться.

Кохановская также была замечена за распространением фейков о якобы поддержке УПЦ МП.

В сентябре 2022 года она зарегистрировала общественную организацию для поддержки Московского патриархата "Женская сила Украины", причем название украла у авторитетного общественного движения.

"Члены организации (Кохановской. – Ред.), которой больше подошло бы название "Бродячее шапито УПЦ МП", регулярно привлекаются для создания конфликтных ситуаций вокруг культовых зданий ПЦУ, открыто выражают агрессивные чувства враждебности, ненависти к людям по признаку их религиозных убеждений", – отмечает директор Центра экономико-правовых исследований Ирина Кременовская.

В одном из своих стримов в конце октября 2022-го Кохановская заявила, что подала в органы Национальной полиции Киевской области более 50 заявлений о якобы "преследованиях" верующих УПЦ МП.

А на днях она пригрозила властям устроить "крестный ход" УПЦ МП в ответ на выдворение представителей российской церкви из Киево-Печерской лавры. Она пыталась помешать работе журналистов, назвав себя "юристом" и "правозащитником".

"Мы есть, были и будем! Наша вера славная, наша вера вечная и наша вера православная! Чтобы вы для себя знали", – заявила Кохановская.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Киево-Печерской лавре 29 марта с утра начали собираться верующие УПЦ МП. Сегодня монахи Московского патриархата должны окончательно покинуть территорию заповедника.

– Фанатка УПЦ МП Кохановская 29 марта набросилась на журналистов из-за решения выселить братию Московского патриархата из Киево-Печерской лавры и заявила, что из обители никто не уйдет.

– Епископ УПЦ МП митрополит Павел заявил, что монахи УПЦ МП не намерены покидать Киево-Печерскую лавру, якобы имея законное право оставаться там до конца судебного процесса.

– 10 марта национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил о расторжении договора аренды с мужским монастырем УПЦ МП. Представители Московского патриархата должны были покинуть территорию лавры до 29 марта.

– СБУ провела ряд обысков в помещениях УПЦ Московского патриархата, обнаружив множество запрещенных предметов. В частности, на некоторых объектах даже нашли оружие.

– В МИД Украины ответили ООН на упреки в отношении УПЦ МП. Там подчеркнули, что свобода не тождественна деятельности, подрывающей национальную безопасность.

– По словам украинского омбудсмена, в УПЦ МП манипулируют правами верующих, прикрывая свои преступления. 23 марта Дмитрий Лубинец встретился с представителями ООН в Украине.

– Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний обратился к братии Киево-Печерской Свято-Успенской лавры и общественности с призывом содействовать процессу освобождения монастыря "от московского ига" и заверил, что их будут защищать от запугиваний со стороны нынешнего главы лавры.