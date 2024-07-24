Под Николаевом продолжается масштабный пожар, есть угроза взрывов. Фото

Масштабный ландшафтный пожар бушует под Николаевом. Площадь возгорания составляет около 30 га, зарево от огня можно увидеть и в городе. Как говорят спасатели, работе по тушению пожара препятствует несколько причин.

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Как сообщают в ГСЧС Украины, есть сложности с подъездом спецтехники к местам горения. Также спасатели считают, что на территории, где бушует пламя, есть взрывоопасные предметы. Соответственно, в ГСЧС предупредили об угрозе детонации.

"Пожар на открытой территории, ориентировочная площадь 30 га. Спасателям сложно тушить огонь из-за отсутствия подъезда техники к очагам горения и высокой растительности. И главное – территория потенциально загрязнена взрывоопасными предметами", – отметило ведомство.

В то же время в ГСЧС подчеркнули, что жилищному сектору огонь не грозит.

Спасатели показали, как боролись с огнем днем.

В свою очередь, местные жители сейчас рассказывают, как "светится огромная территория полей Широкой Балки". Однако детонации местные жители не услышали.

Периодически к горящему полю подъезжают пожарные машины. ГСЧС в Николаевской области утверждает, что на открытой территории горит трава и кустарники, на месте пожара работает несколько подразделений спасателей.

Причины пожара пока неизвестны.

Как сообщал OBOZ.UA, в Николаеве уже простились с Кириллом Дядюшкой, погибшим в результате российского обстрела. Жизнь 13-летнего мальчика оборвала вражеская ракета, попавшая прямо в детскую площадку в городе. Известно, что погибший мальчик просто не успел добежать до подъезда, чтобы укрыться в бомбоубежище. Ребенка буквально "разорвало на части".

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