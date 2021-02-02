'Украина лучше Польши'. Развенчиваем мифы о борьбе с коронавирусом, которыми хвастается власть

Развитие эпидемии коронавируса в Украине можно сравнить с ситуацией Польше, что, собственно, часто и делают как чиновники, так и простые граждане. Главный санитарный врач Виктор Ляшко проводил такие параллели еще почти год назад в интервью OBOZREVATEL, а позже даже намекал, что украинская медицинская система лучше справляется с COVID-19, чем польская. Минувшей осенью замглавы Минздрава даже утверждал, что Украина проводит больше ПЦР-тестов на COVID-19, чем Польша.

OBOZREVATEL решил проверить, чем на самом деле отличается эпидемиологическая ситуация и борьба с коронавирусом в двух странах.

Даже без углубления во все тонкости разница очевидна: тестов ПЦР у соседей делают больше, госпитализаций у них меньше, а по темпах вакцинации – Украина догонит Польшу разве что к концу года.

В общем европейском рейтинге по распространению инфекции 38-миллионная Польша занимает седьмую строчку, а 43-милионная (официально) Украина – восьмую. По официальной статистике:

в Польше действительно больше зарегистрированных случаев коронавируса – 1 млн 513 тыс. против 1 млн 219 тыс. в Украине

за время эпидемии от осложнений COVID-19 у них умерло 37 тыс. человек, а у нас – 22 тыс.

Ссылаясь на эти данные, украинская власть действительно может заявить, что ситуация с протеканием эпидемии в Украине получше. Но это далеко не так.

Во-первых, тестируют у нас плохо. Это та сфера, которая вызывает самые большие претензии не только у общества, но и у ведущих врачей страны. Даже главные специалисты Минздрава, инфекционист Ольга Голубовская и анестезиолог Сергей Дубров не скрывают: заболеваемость коронавирусной инфекцией в Украине значительно выше официальных данных.

Во-вторых, часто ПЦР-тесты дают ложно-негативный результат и вряд ли могут определять новые штаммы. В Центре общественного здоровья нам уточнили, что подобные анализы могут диагностировать только в Национальной физической лаборатории в Лондоне. Мы не слышали, чтобы украинские исследовательские центры закупили новые тест-системы или реактивы.

В целом за все время эпидемии в Польше сделано 8 млн 639 тыс. тестов, на 1 млн человек у них приходится 228 тыс. тестирований.

В Украине этот показатель пониже и составляет 142 тыс., а за 11 месяцев эпидемии проведено 6 млн 200 тыс. тестов.

В интервью OBOZREVATEL Ляшко говорил, что такая разница из-за того, что в Украине не тестируют контактных лиц больного до появления симптомов. Мол, это украинская стратегия.

Тест ПЦР в Польше можно бесплатно сдать в 600 мобильных пунктах, которые работают по всей стране. Для этого у больного должно быть направление от семейного врача, которое он подает через цифровую систему gabinet.gov.pl. Украинцы же все меньше проверяют наличие коронавируса методом ПЦР-диагностики, а семейные врачи все больше ориентируются на клинические признаки больного. Это значит, что в официальную статистику такие больные не попадают. Вот и результат.

Официально от осложнений коронавируса в Украине умерло 22,7 тыс., в Польше – 37,1 тыс. Ссылаясь на эти данные, в Минздраве утверждают: смертность у нас значительно ниже не только польских показателей, но и даже европейских. Но реально эта статистика тоже занижена хотя бы потому, что в целом сначала эпидемии в Украине взлетел общий уровень смертности. Каждый месяц умирает на 7-8-9 тыс. больше человек, чем в прошлом году.

Например, в сентябре 2019-го умерли 41,9 тыс. украинцев, годом ранее 41,7 тыс., а в 2020 – 48,3 тыс. В октябре ситуация еще больше ухудшилась: количество смертей достигло 59,1 тыс. человек (плюс 8,9 тыс. по сравнению с прошлым годом), сказано в данных Госстата. Как раз осенью Украину накрыла мощная волна эпидемии, когда все больницы страны были переполнены, а некоторые размещали людей даже в коридорах.

Принимая во внимание алгоритм тестирования и состояние украинской медицины, можно смело заявить: больше всего смертей украинцев в 2020-м году приходится как раз на коронавирус и его осложнения. Судя по всему, от COVID-19 могло умереть в 3-4 раза больше людей – 66-88 тыс.

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции с 28 декабря по 17 января, то есть на новогодние праздники, в Польше усилили карантин. Были закрыты торговые центры, спортзалы, горнолыжные курорты. Инфицирования удалось снизить до 4-6 тысяч в сутки, однако количество смертей при этом достигало 300-400 человек в сутки.

В Украине тоже на 18 дней усиливали карантин, но ввели его уже после новогодних и рождественских праздников, с 8 по 25 января. В первых числах января сотни украинцев развлекались на новогодних ярмарках, елках, а в карантин – поехали на горнолыжные курорты. На одном из них побывал даже президент Владимир Зеленский, где охотно делал селфи с отдыхающими.

Судя по публикациям на сайте польской ассоциации врачей-инфекционистов Polskie Towarzystwо Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, особых различий в лечении больных коронавирусом между нашими странами нет. В случае легкого течения, пациентам рекомендуют только сбивать температуру и ни в коем случае не употреблять антибиотиков и витамина D, если это не обусловлено сопутствующим заболеванием. Прием антибиотиков разрешается только при присоединении бактериальной инфекции, о чем становится известно на 7-8-е сутки заражения.

Однако в Украине на госпитализацию попадает по полторы-две тысячи больных в сутки, что означает – эпидемия не закончилась. В Польше показатель по госпитализациях за последние дни держится на уровне 500 человек. Всего в больницах лечится 14 тыс. поляков. Еще столько же койко-мест свободно.

В Украине под лечения коронавирусом выделено 56 тыс. 500 коек, из них заполнена треть и то, скорее, благодаря ежедневной выписке в несколько тысяч человек. Но часто на выписку идут даже кислородозависимые пациенты, которые позже через различные благотворительные фонды ищут кислородные концентраторы для домашнего пользования.

Массовая вакцинация от коронавируса в Польше стартовала 27 декабря. За это время вакцину получил 1 млн 156 тыс. поляков (по состоянию на 1 февраля. – ред). Иммунизацию там проводят американским препаратом Pfizer/Biontech, вскоре ожидаются поставки Moderna.

В Украине вакцинация стартует с средины февраля, радостно на днях заявил Виктор Ляшко. Мол, наконец-то мы получим первые 117 тыс. доз вакцины в рамках международной программы COVAX. Скорее всего, это будет препарат AstraZeneca/Oxford. А в течение первого полугодия еще 2,2-3,7 млн доз для следующих этапов кампании. В тоже время глава государства Владимир Зеленский в интервью на американскому телеканалу HBO открыто признал, что Украина буквально стоит с протянутой рукой, выпрашивая у богатых стран вакцину от COVID-19.

В Минздраве уверяют, что еще с августа прошлого года ведут прямые переговоры с производителями вакцин, но до сих пор никаких подробностей об этом так и не сообщили. Затих даже вопрос о поставках китайской вакцины Sinovac, контракт с производителем которой был подписан еще в конце 2020 года.

Так что украинская власть может сколько угодно рапортовать о "победах" над коронавирусом, но на самом деле ситуация совсем другая.

Количество инфицированных украинцев вместе с детьми не 1,2 млн, а реально около 10-13 млн. И это не наша оценка, об этом говорят ведущие врачи Украины, в том числе инфекционист Ольга Голубовская. По ее словам, на одного больного приходится от 5 до 10 бессимптомных форм, поэтому официальную статистику по уровню заболеваемости нужно умножать минимум на 10.

Может, это и неплохо в плане формирования коллективного иммунитета, но только какой ценой? Сколько тысяч человек умерло от осложнений, сколько не смогли попасть в больницы из-за их полной неготовности осенью прошлого года, а сколько вообще осталось за бортом коронавирусной статистики? Вряд ли во власти знают, как на эти вопросы ответить честно.