'У нас усе відкрито!' Гірськолижні курорти після візиту Зеленського вирішили ігнорувати карантин

Незважаючи на локдаун, на українських гірськолижних курортах сезон у самому розпалі. Там відкрито деякі ресторани, спа, басейни, також є можливість покупатися в чанах. Правда, багато хто працює так на свій страх і ризик.

Однак є й такі заклади, адміністрація яких вирішила дотримуватися обмежень, введених Кабміном. Принаймні вони так стверджують.

Що відбувається на зимових курортах України в розпал локдауну, де недавно відпочив навіть президент Володимир Зеленський, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

У Буковелі повно відпочивальників. Туристи не звертають уваги на локдаун, не носять маски, а власники закладів годують відвідувачів усупереч заборонам. Хоча, за правилами локдауну, ресторани при готелях можуть годувати гостей тільки сніданками із 6:00 до 11:00, а решту часу працювати лише навинос і обслуговувати в номерах. Ресторани й кафе, які не належать до готелю, можуть працювати тільки навинос і з доставкою.

Також там працює м'ясний ресторан "Сало", який розташований на території ТК "Буковель" у житловий резиденції №1. Нас запевнили, що якщо ми прийдемо повечеряти о шостій годині вечора, то ніхто нас на вулицю не вижене, можна буде поїсти просто в ресторані. "Але столик потрібно забронювати, трохи пізніше прийде менеджер із бронювання й перетелефонує вам", – повідомила Вікторія.

Трохи пізніше нам справді перетелефонували і ми забронювали столик.

Також без проблем вдалося замовити столик і в ресторані REBRA BBQ, який розташований теж на території ТК "Буковель", нижня станція підйомника №5. На уточнювальне запитання "А через локдаун нас на вулицю ніхто не вижене?" нам відповіли: "Ні, що ви, ніхто вас на вулицю не вижене. Усе працює поки в звичайному режимі, жодних нових вказівок не було. Приходьте. У нас є м'ясо на грилі, риба", – запевнила менеджерка.

А ось у ресторані "Кайзер" нам повідомили, що працюють тільки через доставку й навинос. "Бачите, локдаун, тому ми працюємо в такому режимі. За інші заклади нічого не можу сказати. Хтось дозволяє собі працювати як зазвичай, хтось закрився на локдаун. Зателефонуйте перед вихідними, може, щось і зміниться", – відповів менеджер.

Що стосується готелів у "Буковелі", то в деяких із них ресторани досі працюють як зазвичай. Наприклад, у готелі "ZimaSnow Ski&Spa" нас запевнили, що ресторан працює в штатному режимі. Ми зможемо там не тільки поснідати, а й прийти та посидіти на вечерю.

"Поки все працює, як і раніше. Якщо раптом через локдаун щось зміниться, то ми повідомимо. Але все одно сніданки тут будуть, усе інше можна буде замовити в номер або навинос", – повідомила менеджерка.

Ресторан "КрепДеШинок" у готелі "КрепДеШин", що в селі Поляниця, розташований просто поруч із підйомниками. Нам вдалося замовити тут столик на шосту годину вечора. "Ви приїжджайте, підйомники вже буде закрито, тут буде тиша. Є українська кухня, банош, деруни, вареники. Є і спиртне, усе є! Ми намагаємося пускати в ресторан тільки мешканців нашого готелю, але якщо у вас тут живуть друзі, то приходьте, місця всім вистачить", – запевнила менеджерка телефоном.

Також на території "Буковелю" працює і розважальний VODA club з басейнами і спа. Хоча, за правилами локдауну, усі басейни, спа-центри, фітнес-зали повинні бути закриті. Менеджер запевнив, що жодний локдаун на них не подіє. "Ні, у нас усе відкрито, нічого такого не буде, приїжджайте", – сказали нам.

Також туристи розповідають, що в Буковелі легко можна замовити купання в чанах, ціна – приблизно 780 грн. А трохи далі від самого туристичного центру ціни в ресторанах значно нижчі.

"Обідати на схилах хоч і зручно, але дуже дорого. Якщо взяти перше і друге, то на людину вийде 350-600 грн. Також у кафе в самому "Буковелі" обід коштуватиме не менше ніж 600 грн, а біля підйомників і зовсім 1300-1800 грн у середньому на двох, якщо взяти ще пиво. Тому краще від'їхати трохи далі від гір і центру "Буковелю", і ціни відразу впадуть удвічі", – розповідає киянин Андрій Панченко.

На свій страх і ризик працюють ресторани при готелях і на інших курортах, наприклад у Славському. Зокрема, у колибі при готелі "Смерекова хата" нам розповіли, що поки приймають гостей у звичайному режимі.

"Уранці в нас сніданки для гостей готелю, а пообідати й повечеряти люди приходять до нас, ми їх розсаджуємо всередині. Усе, звичайно, може змінитися. Раптом приїде поліція і скаже закритися, тому поки що так", – запевнила менеджерка.

А в готелі "Захар Беркут" ресторан працює тільки на сніданки і навинос. "На жаль, через локдаун у нас працює ресторанний сервіс у номерах", – повідомили на рецепції.

Треба зазначити, що далеко не всі ресторани на курортах відкрито під час локдауну. Можливо, на місці і можна якось домовитися про вечерю всередині закладу, але офіційно поки на ризик ідуть далеко не всі.

Що стосується інших країн, то, наприклад, проти всіх заборон поки виступила Швейцарія. Тут вирішили свої курорти не закривати, щоб уникнути фінансових втрат. Але обіцяють, що будуть дотримуватися всіх санітарних норм.

Уряди інших країн виступили за перенесення зимового сезону катання на лижах. Франція вирішила, що не тільки закриє свої курорти, але й влаштує перевірки на кордоні для своїх громадян, які раптом замислили прорватися до Швейцарії. Заборону на гірськолижні катання підтримала й Італія.

Австрія вирішила зберегти гірськолижні розваги тільки для своїх громадян і заборонила селити в готелі іноземців.