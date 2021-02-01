Зеленский в интервью HBO: Украина стоит с протянутой рукой, США – больше не символ демократии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обижен на 45-го лидера США Дональда Трампа и разочарован американской демократией, которая была разрушена вместе со штурмом Капитолия. Хотя и заверил, что ожидает сотрудничества с нынешней администрацией Белого дома. Глава государства также признал, что в борьбе с пандемией COVID-19 Украина буквально стоит с протянутой рукой, выпрашивая у богатых стран вакцины.

Обо всем этом он рассказал в 15-минутном интервью американскому журналисту Axios Джонатану Свону, которое вышло также на канале HBO. Разговор состоялся через три дня после инаугурации нового американского президента Джо Байдена. OBOZREVATEL собрал его главные тезисы (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Президент признал, что Украина – не в приоритете государств, получивших вакцину против коронавируса, и стоит с протянутой рукой.

"То, что Украина не является равным членом Европейского Союза или мира, подтвердилось условиями вакцинации. Мы не в приоритете стран, которые уже получают вакцину, в отличие от других. Страны ЕС, с которыми у нас прекрасные отношения, – я связывался с их лидерами. Они сказали, что будут помогать понемногу из собственных запасов вакцины", – сообщил Зеленский.

Гарант добавил, что ему сложно говорить населению, почему Украина получит вакцину одной из последних стран в мире.

Владимир Зеленский уверен, что если бы Украина была членом НАТО, то на востоке страны, на Донбассе, не было бы эскалации. По его мнению, если Америка не будет помогать в этом, то и она может столкнуться с подобным. В частности, по его словам, это уже видно по тому, как там идет информационная война.

"Да (тогда США должны были бы защищать украинцев. – Ред.). И это правильно. Потому что мы сейчас защищаем Европу. Мы благодарны ей за ее помощь, за санкции. Благодарны США. Санкции важны, но ими вы не можете вернуть человеческие жизни... А кто следующий? Это провокация. Мы говорим не только о вооруженном вмешательстве. Мы имеем дело с информационной войной. И США – один из ярких примеров, как это происходит", – убежден президент.

Зеленский выразил разочарование в американской демократии после штурма Капитолия 6 января сторонниками тогдашнего президента США Дональда Трампа. Он подчеркнул: люди привыкли верить, что в Америке идеально работают демократические институты, а власть передается спокойно.

"Этого никто не ожидал. Я был очень обеспокоен, не хотел, чтобы случился переворот... После такого, считаю, миру будет сложно рассматривать США как символ демократии", – отметил президент.

Зеленский сказал, что "немного" злится на 45-го президента США Дональда Трампа. В частности, из-за публикации записи их беседы во время истории с первым импичментом экс-лидеру Америки.

"Много читал, когда мое имя появлялось на страницах тех или иных медиа. Что Трамп давил. Во-первых, это было очень обидно. Почему? Потому что я президент Украины. Возможно, мы меньше, чем Соединенные Штаты, но мы независимая Украина. Мы доказали это России, когда удержали свою территорию, и продолжаем это доказывать. Вот почему он не давил. Я бы этого никогда не сказал. Но неприятность одна была. До этого момента я об этом не говорил. Когда опубликовали наш разговор... Считаю, что это очень неправильно. И опубликовала это не Украина. Я бы никогда этого не допустил. Неважно, о чем мы говорили, но он – первый серьезный разговор между двумя президентами, между стратегическими партнерами. И ни в коем случае никто из нас не имел права опубликовывать такие вещи", – прокомментировал Зеленский.

Глава государства не считает Китай серьезной геополитической угрозой, хотя несколько дней назад сам ввел санкции против китайских инвесторов "Мотор Сичи", а раньше так же поступили против этой страны США.

"Не могу с этим согласиться, потому что в Украине мы этого не чувствуем (угрозы из Китая. – Ред.). Мы знаем, что в Украине есть инвесторы из США, но одновременно у нас есть инвесторы из Китая. Считаю, что независимо от нации, национальности, если люди, бизнес, конкретная страна относятся к вам с уважением, уважая ваш народ и границы, то они могут присутствовать в вашей стране", – подчеркнул Зеленский и добавил, что не позволит Китаю или кому-либо другому покупать контрольный пакет акций "Мотор Сичи".

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