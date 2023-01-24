Почему усилили мобилизацию в Украине и что чревато неявкой в военкомат: детальное разъяснение

До 19 февраля 2023 года в Украине продлены военное положение и всеобщая мобилизация, поэтому мужчин 18-60 лет, не имеющих оснований для отсрочки, могут призвать в армию. К тому же на предыдущей Ставке верховного главнокомандующего было принято новое решение о мобилизационном процессе.

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В соцсетях украинцы сообщают, что последние две-три недели сотрудники военкоматов серьезно активизировали свою работу, несмотря на заявления Минобороны о "спокойном режиме" призыва. OBOZREVATEL собрал разъяснения по поводу того, почему в Украине усилили мобилизацию и что грозит за неявку в военкомат.

Как в стране начали выдавать повестки?

По информации пользователей сети, недавно повестки начали раздавать не только на улицах, но и в парикмахерских, на рынках и ярмарках. В то время как в Киеве мобилизационные письма расклеивают у подъездов домов.

В Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП или бывшие военкоматы) отмечают, что тех военнообязанных, которые до сих пор не пришли в военкомат, приходится собирать путем патрулирования.

"Не подвергайте себя неприятностям. Выполните свою конституционную обязанность. Присоединяйтесь к победе. Будьте сознательными и ответственными!" – говорится в сообщении одного из них.

Законно ли вручать повестки на улице?

Адвокат Андрей Новак ранее объяснял, что в Украине вручить повестку на улице – законно, но, например, сажать человека в авто и принудительно везти в военкомат, даже в сопровождении правоохранительных органов, – противозаконно. Уклониста могут сопровождать исключительно в полицейский участок для составления протокола на него.

Правоохранители также могут открыть уголовное производство, если человек прошел медкомиссию и получил вызов на выезд к месту службы. В то же время правозащитник обращает внимание на то, что получение повестки не означает немедленную отправку в горячую точку или любое другое место несения службы.

"В условиях военного положения и общей мобилизации вручать повестки могут где угодно. Главное, что она должна быть полностью заполнена – в ней должны быть указаны все данные человека, которого хотят мобилизовать или вызвать в военкомат. Получение повестки, прежде всего – это для актуализации данных в центрах комплектования", – рассказал Новак.

Слова адвоката поддержал начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач. Еще перед Новым годом он заявлял, что в Украине и дальше будут вручать повестки в общественных местах, пока военнообязанные сами не будут идти в военкоматы – как это предусмотрено законом военного положения.

Вместе с тем военный отметил, что из всех, кому вручают повестки, призывают в армию только 5%. Именно повестки помогают обновить информацию о специальности, работе и праве на отсрочку военнообязанных.

Почему активизировали мобилизацию?

В начале января министр обороны Алексей Резников говорил, что в Украине не было необходимости в массовой мобилизации, она проходила в "спокойном режиме". Также он напомнил слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о том, что у страны нет такой большой потребности в людях, как у агрессора РФ, но она нуждается в оружии и технике.

Однако на прошлой неделе президент Владимир Зеленский сделал другое заявление, согласно которому военное руководство государства получило задачу создать резервы, поэтому в Украине активизировали мобилизационные процессы. Соответствующее решение было принято на Ставке Верховного главнокомандующего и ныне командующие работают над его реализацией.

Такой шаг был сделан, чтобы украинские защитники могли восстанавливать силы после боевых действий, которые продолжаются уже одиннадцать месяцев.

"Люди не просто важны, а самые важные", – сказал Зеленский, отметив, что важнейшим ресурсом украинской армии является личный состав, который нужно беречь.

Еще одну причину усиления мобилизации назвал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. В комментарии CNN он подчеркнул, что на фоне ожидания поставок западного вооружения в Украину создают и новые воинские части. По его словам, подразделения должны научиться пользоваться современной техникой и интегрировать ее в существующие формирования.

"Мы создаем новые воинские части. И наши дальнейшие действия будут зависеть от их боеспособности. Поэтому помощь Запада крайне важна", – добавил Наев.

Что может угрожать за неявку в ТЦК по повестке?

Ответственность и наказание за неявку в военкомат определяется видом повестки и количеством случаев, когда человек не пришел в ТЦК. Максимальный штраф за неявку в центр для уточнения личной информации составляет 8500 гривен.

Если военнообязанный не приходит после вручения повестки трижды или больше, на него имеют право подать в суд и привлечь к уголовной ответственности.

Если человек не явился в военкомат по мобилизационному распоряжению, ему грозит лишение свободы от 3 до 5 лет.

Национальной полиции предоставлено право осуществлять административное задержание военнообязанных в случае нарушения ими законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации и доставлять их в ТЦК и СП (ст. 259, 262 КУоАП, ч. 3 ст. 38 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе").

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