Какие проблемы со здоровьем могут служить основанием для отсрочки от службы в ВСУ: нюансы мобилизации в Украине

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК, бывшие военкоматы) продолжают мобилизацию в Украине, чтобы укомплектовать воинские части специалистами по определенным отраслям и сформировать военный резерв. В то же время среди украинцев существует мнение, что сейчас на службу берут всех военнообязанных в возрасте 18-60 лет, несмотря на состояние здоровья и жизненные обстоятельства, но это совсем так.

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Законодательство страны четко определяет перечень категорий, имеющих право на отсрочку, хотя воспользоваться ею действительно не всегда просто, ведь ТЦК заинтересованы в том, чтобы призвать необходимое количество военнообязанных, а не искать причины для их отсрочки. Поэтому, если потенциальный призывник хочет воспользоваться своим правом на нее, в частности по состоянию здоровья, нужно еще доказать, что он его имеет. Детальнее об этом – далее в материале OBOZREVATEL.

Что такое отсрочка и как узнать, что мужчина имеет на нее право?

Отсрочку от призыва во время мобилизации могут получить определенные категории мужчин и это четко описано в ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Там, в частности, речь идет о людях с инвалидностью и их близких родственниках, многодетных родителях и т. д., которых не могут мобилизовать без их согласия.

Есть еще отдельный перечень условий для отсрочки от призыва на срочную службу для призывников (ст. 17 закона "О воинской обязанности и военной службе"), которая проходит независимо от мобилизации в Украине. Эти два списка не стоит путать.

Что предполагает отсрочка по состоянию здоровья?

Согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", отсрочка предоставляется призывникам по решению районных призывных комиссий по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья, для получения образования и продолжения профессиональной деятельности.

Отсрочка от службы по состоянию здоровья на срок до одного года предоставляется призывникам, которые признаны во время медицинского осмотра временно непригодными к военной службе.

Они обязаны ежегодно до 1 октября подавать в ТЦК документы, подтверждающие их право на отсрочку.

Какие заболевания могут стать основанием для отсрочки от службы?

Существует такой нормативно-правовой акт, как Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ, которым определяется, в каких случаях (с какими диагнозами) человек пригоден, непригоден или ограниченно пригоден к службе. Все военнообязанные перед отправкой на службу обязательно проходят военно-врачебную комиссию (ВВК).

Если есть временные проблемы со здоровьем, которые будут мешать службе, комиссия делает вывод о временной негодности. К примеру, распространенная ситуация – грыжа и потребность в операции, в таком случае, как правило, предоставляют отсрочку в связи с временной негодностью.

Обычно она дается на срок до двух месяцев. В течение этого срока нужно решить свои проблемы со здоровьем, если это возможно.

Совершенно необязательно, что по истечении срока отсрочки человека призовут. Когда проходит два месяца, военнообязанный снова проходит ВВК, и ему могут продлить отсрочку еще один или два раза. Но после трех периодов отсрочки уже необходимо решать вопрос о непригодности. В таком случае мужчина перестает быть военнообязанным и его снимают с воинского учета.

Но следует понимать, что для признания непригодным для службы должны быть серьезные проблемы со здоровьем.

Как долго действует отсрочка?

Пока существует обстоятельство, из-за права на отсрочку, до этого она и действует. Например, если ее дали мужчине из-за наличия жены с инвалидностью, то пока они будут в браке и женщина будет иметь инвалидность, мужчину не могут призвать без его желания.

Впрочем, на практике невозможно спрогнозировать, сколько времени продлится обстоятельство, по которому военнообязанный мужчина получил отсрочку. Поэтому работники ТЦК могут периодически вызывать такого мужчину и проверять, не изменились ли его обстоятельства. А иногда работники центров комплектования предоставляют отсрочку на два месяца, после чего необходимо снова прийти и предоставить документы, подтверждающие основание для отсрочки.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время действия военного положения для уточнения данных граждан, подлежащих призыву, предполагается домовой обход. Так, при определенных обстоятельствах представители военкоматов могут приходить домой к военнообязанным во время мобилизации.

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