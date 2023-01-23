Кого в Украине могут забронировать во время военного положения и как получить отсрочку от мобилизации: разъяснение

В Украине введено бронирование во время всеобщей мобилизации, которая длится с 24 февраля 2022 года и продлена пока до 19 февраля 2023-го. За время войны в армию пошло много мужчин из разных предприятий и организаций, а часть работников получили отсрочку от призыва.

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OBOZREVATEL рассказывает, кто имеет право на бронирование во время военного положения. А также о том, можно ли военнослужащему уволиться с военной службы уже после мобилизации.

Можно ли забронировать военнослужащего на работе?

Согласно абз. 2 ч. 1 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, забронированные на ее период и на время действия военного положения учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабмином.

Постановление КМУ "Некоторые вопросы бронирования военнообязанных в условиях правового режима военного положения" от 03 марта 2022 г. №194 уточняет, что бронирование осуществляется в отношении военнообязанных, которыми являются мужчины 18-60 лет.

Согласно ст. 25 упомянутого закона, бронированию подлежат военнообязанные, работающие:

– в органах государственной власти, других госорганах, органах местного самоуправления, если это необходимо для обеспечения их функционирования;

– на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае если это необходимо для их выполнения;

– на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;

– на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Юрист Константин Гритчин объяснил, что бронировать можно военнообязанных, а не уже военнослужащих. То есть военнослужащие не могут быть забронированы после того, как их уже призвали в армию.

Кто может уволиться с военной службы?

В ст. 1 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе" есть определение военнообязанных и военнослужащих. Так, военнослужащие – это лица, проходящие военную службу, а военнообязанные – лица, находящиеся в запасе для комплектования ВСУ и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства.

В ч. 4 ст. 26 ВСУ по воинской обязанности перечислены основания, на которых военнослужащие, проходящие военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, по призыву лиц из числа резервистов в особый период, увольняются со службы или получают отсрочку те, кто подлежат мобилизации:

В частности, уволиться со службы во время военного положения можно:

– по возрасту – при достижении предельного возраста пребывания на военной службе;

– по состоянию здоровья – на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением из воинского учета;

– в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания.

Освобождению подлежат по таким семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам, в частности в связи с:

– воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

– воспитанием ребенка, больного тяжелыми заболеваниями (перечень содержится в законодательном документе);

– необходимостью осуществления постоянного ухода за больной женой (женой), ребенком, а также родителями своими или жены (жена), что подтверждается соответствующим медицинским заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения;

– наличием супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

– необходимостью осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным;

– необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью I группы;

– необходимостью постоянного ухода за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, за заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения, требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход.

Также увольняются:

– военнослужащие-женщины – по беременности;

– военнослужащие-женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;

– один из супругов, оба из которых проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

– военнослужащие, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет

– в случае пребывания на содержании военнослужащего трех и более детей младше 18 лет.

"Отсутствует такое основание для увольнения, которое предоставляло бы право уволиться с военной службы забронированному лицу. Если же решение о бронировании было принято ранее мобилизации, то решение о призыве возможно отменить в судебном порядке, поскольку бронирование освобождает от мобилизации", – подчеркнул юрист.

Кто может получить отсрочку от мобилизации?

Список категорий людей, имеющих право на отсрочку, верно определен законодательством. Кто может получить – прописано в ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В частности, речь идет о людях с инвалидностью, многодетных родителях и т. д. Чтобы воспользоваться ею, нужно с помощью документов доказать, что вы имеете на это право.

Кроме перечисленных семейных обстоятельств и временных проблем со здоровьем, военнообязанные могут получить отсрочку по профессиональной деятельности:

– забронированные на период мобилизации и военное время;

– народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

– работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины.

Кроме того, право на отсрочку имеют:

– соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования;

– научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники заведений профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического).

Более подробно о том, какие проблемы со здоровьем могут быть основанием для отсрочки от службы в ВСУ и как долго она длится, – читайте в материале по ссылке.

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