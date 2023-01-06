Будет ли в Украине массовая мобилизация: Резников оценил потребности для ВСУ

На сегодня на фронте ситуация развивается так, что потребности во всеобщей мобилизации по Украине нет. Однако давать долгосрочных прогнозов в нынешних обстоятельствах невозможно, ведь они могут радикально измениться в любой момент.

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Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в эфире телемарафона UA Разом. На сегодня в стране продолжается призыв на военную службу, но это происходит в спокойном порядке, без необходимости массовой выдачи повесток.

"Ситуация на фронте вполне стабильна и контролируема. И мы даже не выбрали еще тот стопроцентный потенциал, который там введен", – заметил чиновник.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в период действия военного положения в Украине за границу может выезжать несколько категорий мужчин. Среди них – те, у кого есть трое детей, кто едет в командировку на спортивные соревнования и культурные мероприятия, а также водители, которые везут важный для государства груз.

Накануне Нового года Резников обратился к россиянам с предупреждением, что Кремль намерен закрыть границы для мужчин и объявить военное положение. После этого в РФ начнут очередную волну мобилизации на войну в Украину.

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