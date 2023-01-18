Предусмотрена ли уголовная ответственность для уклоняющихся от мобилизации в Украине: детальное разъяснение

Граждане Украины, уклоняющиеся от призыва на срочную военную службу, призыва по мобилизации, военному учету или специальному собранию во время военного положения, могут нести как административную, так и уголовную ответственность. Максимальным наказанием за такое правонарушение может быть лишение свободы сроком от трех до пяти лет.

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Ответственность за уклонение от общей мобилизации, действующей в Украине, регулируется законами "О мобилизационной подготовке и мобилизации", "О воинской обязанности и воинской службе". Согласно им, призыву в рамках военного положения подлежат военнообязанные мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет. OBOZREVATEL решил разобраться, как в нашей стране могут быть наказаны "уклонисты".

Административная ответственность

Так, административная ответственность предусмотрена следующими статьями Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП):

– Статья 210 КУоАП – нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета влечет наложение штрафа от 30 до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Повторное за год совершение нарушения – от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан;

– Статья 211 КУоАП – порча военно-учетных документов или утрата их по неосторожности – предусматривает наложение штрафа от 30 до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан; повторное в течение года совершение нарушения увеличит штраф от 50 до 100 тысяч рублей.

Уголовная ответственность

Некоторые виды правонарушений в сфере обеспечения призыва и мобилизации определяются также рядом статей Закона об уголовной ответственности в Украине. В частности, согласно ст. 336 УК, уклонение от призыва на воинскую службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период – наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

В то же время, уклонение от прохождения службы гражданской защиты в особый период (кроме восстановительного периода) или в случае проведения целевой мобилизации предусматривает наказание в размере от двух до пяти лет по ст. 336-1 УК Украины.

Также законом наказывается уклонение призывника, военнообязанного резервиста от военного учета после предупреждения. За это предусмотрен штраф от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного года.

За уклонение военнообязанного, резервиста от учебного собрания гражданин может получить штраф от 500 до 700 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет.

Лица офицерского состава при уклонении от призыва на срочную военную службу, воинскую службу по призыву, согласно ст. 335 УК Украины, рискуют попасть в тюрьму сроком до трех лет.

Напомним: исключить гражданина из военного учета может только медицинская комиссия. Она определяет состояние здоровья и заключает – пригодный человек к службе или нет.

В Украине установлены три категории непригодности к воинской службе:

– ограниченно пригоден;

– непригоден в мирное время, но ограниченно пригоден в военное;

– непригоден к воинской службе, исключен из воинского учета.

Список людей, не подлежащих призыву, определен в статье 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ограниченная непригодность не является основанием для отсрочки от мобилизации или освобождения от прохождения военной службы, но есть свои особенности. Наше издание собрало разъяснение о том, что означает ограниченная пригодность и отправляют ли таких украинцев воевать на первую линию фронта;

– законодательство Украины четко определяет перечень категорий, имеющих право на отсрочку, хотя воспользоваться ею действительно не всегда просто. Поэтому, если потенциальный призывник хочет воспользоваться своим правом на нее, в том числе по состоянию здоровья, нужно еще доказать, что у него есть.

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