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Зеленский на Ставке поручил военному руководству создать резервы личного состава ВСУ

Ульяна Виноградова
War
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Зеленский на Ставке поручил военному руководству создать резервы личного состава ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский на Ставке главнокомандующего поручил военному руководству создать резервы личного состава Вооруженных сил нашей страны. Причина – тяжелая ситуация на фронте.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. Глава государства отметил, что главным ресурсом ВСУ являет личный состав. И его, по словам гаранта, нужно беречь.

"Военное руководство получило задачу создать резервы. Цель такого решения – чтобы защитники имели возможность восстанавливать силы после боевых действий", – сказа Зеленский, отвечая на вопрос пополнения личного состава ВСУ.

Также он отметил, что на фронте очень сложно по разным причинам.

"И ранения, и психологическое состояние. Оно должно быть нормальное", – подчеркнул президент.

Кроме того, президент заявил, что человеческий ресурс – это самое главное в жизни.

"Люди не просто важны, а самые важные", – заявил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилось разъяснение, может ли звонок из военкомата заменить повестку и как должна происходить мобилизация в Украине. В Дарницком ТЦК города Киева подчеркнули, что даже во время общей мобилизации призыв граждан в армию не может производиться по телефону.

Призыв должен происходить по действующим законодательным нормам, которые такого способа вручения повестки не предусматривают - как, в конце концов, и "вручения" уведомлений о вызове в военкомат с помощью кулаков.

Также сообщалось, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что укранской армии не нужна дополнительная мобилизация, армии нужно больше оружия.

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