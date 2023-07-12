Означает ли повестка для уточнения учетных данных отправку на фронт: объяснение юристов

В Украине продолжается действие военного положения и всеобщая мобилизация. Во время нее мужчинам призывного возраста (от 18 до 60 лет) вручают повестки, однако далеко не каждая из них означает немедленную отправку на фронт.

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Всего есть четыре вида повесток: для уточнения учетных данных, для прохождения медкомиссии, повестка-призыв в ВСУ и мобилизационное распоряжение. OBOZREVATEL собрал разъяснения о том, что означает каждая из них.

Повестка для уточнения учетных данных. Эта повестка выдается для уточнения данных о военнообязанном, его семейном положении, месте работы и т.п. В результате установления таких фактов человеку могут дать отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Повестка для прохождения медкомиссии. После вручения этой повестки необходимо пройти медицинское обследование, по результатам которого выдается документ с заключением военно-врачебной комиссии, где указывается, пригоден или непригоден человек к военной службе.

Повестка-призыв в ВСУ. Это вызов в ТЦК и СП для призыва на военную службу. В повестке указывается, куда и когда нужно явиться, какие документы нужно взять с собой. Это паспорт, военный билет (временное удостоверение) или удостоверение о приписке к призывному участку (для призывников), а также учетно-послужная карточка и мобилизационное распоряжение (при наличии).

Мобилизационное предписание. Этот документ вручается лицам, которые согласно заключению медицинской комиссии пригодны для прохождения военной службы. В повестке указано, что необходимо явиться в определенный призывной пункт в течение 24 часов после объявления мобилизации.

"Повестка в территориальный центр комплектования и социальной поддержки не равна мобилизации", – отмечает юрист Татьяна Козян.

Она добавила, что иногда даже положительный результат от медкомиссии не влечет за собой немедленную мобилизацию на службу. Все зависит от потребностей армии и, к примеру, наличия соответствующей должности, если речь идет о резервисте.

Ранее OBOZREVATEL писал, почему некоторых мужчин вызывают в ТЦК повторно, а также о том, грозит ли наказание за неявку по повестке, которую оставили в дверях или почтовом ящике.

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