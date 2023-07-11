Если повестку оставили в дверях или в почтовом ящике: адвокат объяснил, будет ли наказание за игнорирование

В почтовых ящиках и дверях украинцев начали появляться повестки и сообщения о вызове для составления протокола с вынесением постановления о штрафе. Такие действия оказывают немалый психологический эффект на военнообязанных.

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Но наказание за игнорирование повесток не будет, пока гражданин не подтвердит ее получение своей подписью. Об этом сообщил адвокат Роман Симутин.

В документе о вызове вписывают фразу, что "сообщения и повестка считаются должным образом врученными через обслуживающую организацию", то есть ЖЭК.

"Фактически, повестку с сообщением вам вручили через дворника, которому действительно никогда голову поднять за работой, не говоря о дежурстве под подъездом для вручения вызовов. Однако фраза о вручении повесток через ЖЭК лишена логики", – отметил Симутин.

Он добавил, что с юридической точки зрения дворник вручить повестку не может, но если вы эту повестку возьмете и распишетесь – тогда уже не имеет значения, кто и как ее вручил.

Напомним, законодательство Украины предусматривает мобилизацию тех, кто не проходил срочной службы в армии. В то же время, такие лица обязательно должны пройти подготовку (от 7 до 20 дней), прежде чем отправляться в воинскую часть.

Как писал OBOZREVATEL:

– Военное положение в Украине будет действовать, по меньшей мере, до 18 августа 2023 года. Среди мужчин от 18 до 60 лет есть те, которые не подлежат призыву. Читайте об этом в нашем материале по ссылке.

– В нашей стране ранее приняли законопроекты для усовершенствования работы ВЛК. Они будут регулировать процесс оформления документов для лечения военнослужащих.

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